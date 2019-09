Las calles del sector E de la urbanización La Croquera, en el municipio Libertador, se encuentran repletas de aguas servidas, producto del colapso de las cloacas, las cuales no reciben mantenimiento desde hace más de tres años.

Al respecto, vecinos denunciaron que el olor es inaguantable y a raíz de este problema los niños han acarreado enfermedades y su recreación está empañada porque no pueden salir a jugar en las calles.

“Tengo una niña que le ha dado amigdalitis y lo mismo le pasa a los hijos de mi vecina, tenemos que estar barriendo tratando de sacar esa agua empozada que está repleta de gérmenes. Los niños no tienen derecho a recrearse porque las calles están inundadas y nosotros no podemos sentarnos afuera de nuestras casas porque si un zancudo de esos nos pica nos causa dengue seguro”, comentó Glindis Linares.

Por su parte, Carmen Rosales, habitante de la vereda 8, indicó que en los inicios de la urbanización el gobierno municipal realizaba jornadas de mantenimiento y fumigación, pero en la actualidad no se han abocado a la problemática.

“Casi todas las calles de La Croquera están colapsadas con las cloacas y eso tiene tiempo, eso no es algo nuevo; yo tengo una nieta de 4 meses de nacida que tiene gripe por esta situación, además de eso aquí los mosquitos no se aguantan, hay casas que el monte está muy crecido porque los dueños no la habitan, solo vienen cuando escuchan rumor de que les van a invadir”.

Una de las opciones utilizada por los vecinos para espantar a los insectos y de esa manera evitar la propagación de enfermedades o virus, es quemar la maleza, aunque manifestaron que están conscientes que esa acción no está permitida por causar daños en el ambiente.

“Yo como muchos de los habitantes del sector estoy afectado y por eso estoy quemando el monte porque hay un brote de zancudos, ya que donde vivo es una zona baja y se estancan todas las aguas que vienen de arriba, eso ha hecho que muchos niños se enfermen. No nos gusta quemar porque sabemos que eso no es bueno, pero es la única manera para alejar los mosquitos”, aseguró Carlos Gazcues.

Mientras Edgar Reyes subrayó lo siguiente: “lo que pasa es que a estas tuberías de aguas servidas no le hacen mantenimiento desde hace más de tres años, esto ya hay que cambiarlo porque tienen más de 20 años y por esa razón se agravó esta situación en todo el sector E”.

Habitantes de la comunidad aseguraron que están cansados de tener que limpiar los excrementos que botan esas aguas, por esa razón exigen al alcalde Régulo La Cruz que le de respuesta a las cartas que han llevado las familias a su despacho en las que les piden una solución cuanto antes.

PAÚL ESTEBAN TREJO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO