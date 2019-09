Chiquinquirá Delgado impacta por donde quiera con su belleza, por esta razón no dudo a la hora de posar con un pequeño bañador al borde de una piscina.

Loading...

La exitosa presentadora venezolana, que en la actualidad reside en EE UU, no se contuvo y dirigió a su cuenta de Instagram para deleitar a sus fanáticos con su increíble figura.

En la imagen se aprecia a la mujer de origen zuliano sentada en forma de indio con los brazos cruzado luciendo un bañador entero color blanco, el cual hacía resaltar aún más sus mejores atributos.

Dicho bañador contenía escrito en todo su torso la frase I told you y was trouble, you know that i’m no good/ o en español Te dije que era un problema, sabes que no soy buena.

En la publicación que ya cuenta con más de 40 mil likes Delgado completó escribiendo: ”La naturaleza es mi botón de #reset ” .