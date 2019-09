En Zuata, una de las parroquias más grandes del municipio José Félix Ribas, en el eje Este de Aragua, los residentes de los distintos sectores se encuentran molestos y se quejan por el mal servicio de transporte público que reciben, el cual según ellos con el pasar de tiempo está más deplorable.

Un recorrido realizado por esta populosa zona ribense, permitió conocer que los pasajeros pasan las “Mil y una” dificultad a diario, ya que se les hace difícil trasladarse y llegan tarde a sus destinos, a consecuencia del problema con las unidades, que en muchos casos no cumplen horario, quieren cobrar más de lo debido y la mayoría de las veces no se paran a recoger pasajeros en todas las paradas.

Ante este hecho, los usuarios de Zuata denunciaron que los transportistas de la zona amanecieron cobrando 2.000 bolívares el pasaje, cuando lo legal es 800, decisión que afecta a los habitantes, quienes se rehúsan a cancelar lo que quieren los choferes, en vista a que consideran como una falta de respeto al decreto existente.

Yuraima Pérez indicó, “dicen que todo está caro, que lo que cobran no les alcanza para los repuestos. Nosotros no estamos de acuerdo que cobren lo que ellos quieren. Aquí estamos pidiendo que las autoridades del municipio solucionen, pues requerimos de más unidades, ya que las que prestan el servicio se accidentan y no abastecen la cantidad de personas que a diario se movilizan”.

Wilmer Camacho también se quejó por la falla del servicio de transporte. “En el caso de los buses rojos, esos no quieren recoger a los pasajeros que están en las paradas cuando ellos vienen hacia la plaza de Zuata; no están haciendo la ruta como debe ser, porque llegan aquí sueltan los que traen y se van vacíos y que a la parada de Bello Monte a montar a los que ellos quieren”.

Asimismo, Camacho aseguró, “los usuarios necesitamos que nuevamente se ponga en marcha el cobro del pasaje por tarjetas. Hay muchos que sólo piden efectivo y eso no hay. Aquí lo que hicieron con las manos lo están destruyendo con los pies, para agarrar la golilla”.

Por su parte, la señora Rosa Martínez opinó, “los choferes hacen lo que les da la gana, por eso aquí tenemos problemas con el servicio y se forman enormes colas en cada parada. No es justo que tengamos que llegar tarde a cualquier sitio, y no obstante que tengamos que pagar hasta 3 mil y 3.500 bolívares a partir de las 6:00 de la tarde para que puedan prestarnos el servicio; y que no veamos el apoyo de la Alcaldía”.

En la parroquia Zuata esperan que las líneas de transporte mejoren su servicio, pues dijeron estar cansados de la situación y de no recibir respuesta, en los próximos días se verán en la necesidad de tomar acciones de calle, a fin de que las líneas los escuchen y el mandatario local se pronuncie favor de los habitantes.

DANIEL MELLADO | elsiglo