Asus 42 años, el actor Tom Welling estará de regreso a la pantalla chica y no como cualquier personaje, sino como Clark Kent papel que interpretó hace casi 18 años gracias a la serie de Warner Channel, “Smallville”.

Loading...

Tom aparecerá en el universo de “Arrow” durante un crossover que se titulará “Crisis on Infinite Earths”, según reportó el portal de la revista Entertainment Weekly (EW). Sin embargo no será el único que interprete al alter ego de “Superman”, pues Tyler Hoechlin regresará a este universo, mientras que Brandon Routh, quien ya hizo el personaje en “Superman Regresa”, interpretará una nueva versión del héroe inspirada por la novela gráfica “La llegada del reino” (Kingdom Come).

“Por ocho años ‘Arrow’ se ha parado en los hombros de ‘Smallville’. De manera más simple, no habría ‘Arrow’, ni arrowverse, sin esta serie. Así que cuando comenzamos a hablar de “Crisis on Infinite Earths”, nuestras prioridades una, dos y tres eran conseguir que Tom retomara su icónico rol como Clark Kent. El decir que estamos emocionados sería una subestimación del tamaño de ‘Superman’”, dijo el productor ejecutivo, Marc Guggenheim en un comunicado oficial.