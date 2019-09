Todas las personas han sido lastimadas en el amor, y si alguna no ha sido lastimada es porque realmente no ha amado. Ser herido en el amor es habitual, sí, pero estos fiascos amorosos pueden ser de diversa índole.

Loading...

Cuernos, mentiras, fraudes, insultos; hay muchos, y con la llegada de las redes sociales estos se han incrementado. Es por esto que le hablaremos sobre el stashing y su importante apogeo en las redes sociales.

La primera persona en hablar de este término fue Ellen Scott en el diario Metro UK, quien aseguró que el stashing se da “cuando la persona con la que sales evita presentarte a nadie de su vida, y básicamente te esconde de sus amigos y su familia”.

Esto puede acarrear que se creen, en muchas ocasiones, inseguridades y desconfianza en la parte afectada, e inevitablemente problemas en la relación. Para Jo Hemmings, experta en citas, este fenómeno se debe a que quizá “no piensen en ti como una relación de larga duración, o que piensen que no eres lo suficientemente especial como para llevarte a su círculo de amistades”.

A continuación le dejaremos los consejos de la experta en relaciones para cuando se atraviesa por estos casos:

1. Habla claro: enfrenta a tu pareja, dile como te sientes y lo que esperas a largo plazo.

2. Expresa abiertamente tu deseo de una relación que se conozca con sus respectivos círculos cercanos.

3. No presiones: si tu pareja no cede a una relación más seria, ambos sufrirán si pretendes chantajearla. Es mejor cortar por lo sano y seguir adelante a caer en juegos de “sí, pero no”, eso no conduce a ningún lado.

Y recuerde, lo más importante en una relación es que usted y su pareja estén contentos al estar juntos; compartan siempre momentos de alegría; se apoyen en las vicisitudes; se comuniquen continuamente y se amen hasta más no poder.