La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez recibió de parte de sectores que apoyan al gobierno las firmas recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump).

Rodríguez, informó que las 13 millones 287.742 firmas que fueron recolectadas, serán llevadas la próxima semana a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Iremos a la ONU a entregar las firmas en defensa de la verdad, por la batalla por nuestra patria”, dijo la vicepresidenta.

Rodríguez reiteró su denuncia sobre la existencia de un vínculo del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y del presidente de Colombia Iván Duque con la Banda los Rastrojos.

“No será la primera vez que usan una banda criminal para derrotar gobiernos”, apuntó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.