Cuando tenemos un momento de intimidad con nuestra pareja, siempre es tentador experimentar nuevas prácticas sexuales para salir de la monotonía y darle un giro a la relación, pero por más que algunas experiencias parezcan interesantes o sean parte de una “fantasía sexual” podrías arrepentirte de realizarlas, por ello, en esta nota te digo qué es el beso arcoíris: la nueva práctica en la intimidad que pone en riesgo tu vida.

Loading...

En la era de los retos virales, las redes sociales tienen el poder de viralizar en cuestión de minutos modas que pueden poner en riesgo la salud, y en cuanto a temas sexuales, siempre deberíamos detenernos a pensar en todas las posibles consecuencias y ser más responsables con nuestra vida sexual para evitar embarazos no deseados o enfermedades como el VIH/ SIDA.

De la misma manera que el llamado “beso blanco”, este tipo de beso es una tendencia sexual entre las parejas heterosexuales, y consiste en dar al mismo tiempo sexo oral, lo cual, únicamente debe realizarse cuando la mujer se encuentre en su ciclo menstrual para que él mantenga la sangre del periodo de su pareja en la boca y una vez que el hombre llegue al orgasmo eyacule en la boca de ella, posteriormente, deberán besarse apasionadamente para combinar los fluidos, tanto la sangre del periodo como el semen. Lo que todavía no sabemos, es si se lo tragan o lo escupen, pero al menos la idea sí suena un poco asquerosa y muy riesgosa, ¿no crees?

Para muchas personas, la idea de practicarle sexo oral sin protección a su pareja les resulta excitante, mientras que, para otras en inconcebible, sea cual sea tu postura al respecto tu pareja debe respetarla y no obligarte a nada que no quieras hacer, sin embargo, sí es importante que utilices un condón porque el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual es muy alto, no te dejes engañar por el mito de que las ETS sólo se trasmiten vía vaginal o anal.

Herpes bucal:

Es una infección que puede salir en los labios, boca o encías, la cual, provoca ampollas pequeñas, pero muy dolorosas y se manifiestan a través de las aftas, boqueras o fuegos labiales. El herpes oral no tiene cura, una vez que contraes el virus se “adormece” en los tejidos nerviosos de la boca y algunas veces se reactiva y produce lesiones bucales, por ello, es altamente contagioso.

Una de las principales causas para contraerlo es realizar sexo oral sin protección o por besar a una persona que tenga un brote activo de herpes en la boca. Los síntomas pueden ser lesiones leves o graves en cualquier parte de la boca, las cuales, son lesiones claras, rojizas, amarillentas o rosadas y cuando explotan, puedes sentir dolor al comer. Por lo regular, tardan en desaparecer entre 7 a 10 días, pero sí aparecen constantemente.

Gonorrea: La gonorrea en la boca puede ser más difícil de detectar porque sus síntomas suelen pasar desapercibidos, sin embargo, puedes presentar dolor o ardor en la garganta, así como una capa de puntos blancos en la boca (como algodoncillo).

Clamidia:

Esta enfermedad de transmisión sexual afecta tanto a las mujeres como a los hombres, de la misma manera que la gonorrea, la clamidia en la boca suele confundirse con otros padecimientos, pero sus principales síntomas son: dolor de garganta, úlceras o llagas, ardor en la boca o lengua y suele producir conjuntivitis.

VPH en la boca:

Es una de las enfermedades más comunes, lo puedes identificar si presentas: dolor en la garganta, manchas rojas o blancas en la boca, úlceras dolorosas, entumecimiento en los labios, dificultad para masticar o comer los alimentos, dolor al hablar. Lo importante que que una vez que identifiques los síntomas acudas con tu médico, y que, si no lo tratas a tiempo corres el riesgo de desarrollar cáncer oral, (como te decimos en esta nota).

Hepatitis B:

Es una infección del hígado causada por un virus, sin embargo, también la puedes contraer al practicar sexo oral sin protección, sobre todo porque se transmite por contacto con el semen, secreciones vaginales, la sangre o la orina. No se contagia por la saliva, ni dar besos, pero si intentas hacer el beso arcoíris es muy probable que sí te contagies por el contacto con el semen.

VIH/SIDA:

Aunque el riesgo es más bajo que al tener relaciones sexuales vía vaginal o anal, sí puedes contraerlo si tu pareja está menstruando y le realizas sexo oral, si lo practicas cuando tienes llagas o lesiones en la boca, o si la otra persona tiene estas lesiones en la vagina o en el pene. Así que lo mejor es no arriesgarse y cuidar nuestra salud.

Ahora que ya sabes sobre los peligros a los que te puedes exponer si intentas realizar el beso arcoíris, sabrás que lo mejor es no intentarlo y practicar tu sexualidad con responsabilidad, ¡tu salud es primero!