El tercera base de los Cachorros de Chicago, Kris Bryant, fue galardonado este lunes con el premio jugador de la semana en la Liga Nacional.

El cañonero bateó .500 (de 22-11) con cinco jonrones, 13 empujadas y 1.720 de OPS en seis juegos la semana pasada, incluyendo un par de encuentros con más de un bambinazo.

Bryant se une a su compero Anthony Rizzo, quien también se llevó los honores esta temporada.

NL Player of the Week looks good on you, KB! pic.twitter.com/2mYSplMuuE

— Chicago Cubs (@Cubs) 16 de septiembre de 2019