Durante un recorrido realizado por el equipo reporteril del diario elsiglo por varios recintos educativos de la entidad aragüeña se pudo constatar que las clases se estaban desarrollando “a media máquina”.

Esta situación se vivió en la Escuela Básica Estadal “Leticia Mudarra de López”, ubicada al sur de Maracay, donde solo asistieron 8 alumnos de una matrícula de 223 niños, según informó Yaritza Domínguez, directora de este plantel.

“Técnicamente solo 8 niños vinieron, sin embargo la fuerza viva se presentó desde primera hora, vino la policía municipal y estadal, comunidad, académicamente los profesores se incorporaron faltaron solamente 2, el personal obrero, administrativo y directivo asistió en su totalidad”, dijo.

Con respecto a las marchas realizadas este lunes por parte de los educadores que exigen mejores salarios y denuncian que las condiciones no están aptas para este período escolar, Domínguez argumentó que “hasta ahora la Leticia Mudarra está en pie de lucha, los docentes están incorporados, no se han manifestado por lo contrario, para nadie es un secreto la situación que tenemos en el país, no obstante el que está aquí es porque quiere estar”.

La educadora señaló que todavía siguen con los procesos de inscripción para los alumnos, “a partir de mañana (hoy) esperamos la visita de más niños para que se incorporen a los que acudieron hoy (ayer).

Por su parte, Degania Santoya, directora de Instituto de Educación Especial “San Carlos”, aseguró que aunque en esta institución solo asistió el personal docente, está es una situación normal en el primer día de clases.

“Este año escolar como es costumbre los niños no vienen los primeros días, después de una semana es que se integran, no es por la circunstancia país ni nada esto sino que es una costumbre de los padres, de igual manera aquí los estamos esperando si ellos vienen los atendemos”, expresó.

Asimismo, Santoya comentó que las condiciones están dadas para este nuevo año escolar, “los términos los ponemos nosotros mismos como docentes, siempre vamos a recibir a los niños con amor, no importa la circunstancia que estén presentes, nosotros siempre vamos a esperar a los alumnos con cariño”.

En el caso de la Escuela Básica “Arturo Sarco Villena” de Santa Rita, en el municipio Francisco Linares Alcántara, pocos fueron los padres que decidieron enviar a sus muchachos este primer día de actividades académicas.

“Todavía estamos en proceso de inscripciones y muy pocos fueron los niños que vinieron a clases, con respecto al personal docente te puedo decir que un 90% asistió el día de hoy (ayer)”, relató una maestra de la institución.

Mientras que la señora Soto, representante de un niño que empezará a estudiar el primer grado en la escuela “Arturo Sarco Villena”, aseveró que al recinto educativo no le hicieron un cariñito durante las vacaciones, “yo veo que aquí no pintaron, no le dieron atención como a otras escuelas que he visto por la televisión, ahorita es que estoy inscribiendo a mi hijo, no se cuando comenzará”.

De igual manera, explicó que la educación que reciben los niños en la actualidad no es de buena calidad y eso podría ser producto del bajo salario que devengan los maestros, “el viene de un colegio privado y catalogo el año escolar pasado como patético, mi niño no sabe leer, el va a primer grado sin saber y antes muchos niños cuando iban a básica sabían, pero eso es falta del maestro porque como cobran muy poco trabajan desmotivados”.

PAÚL ESTEBAN TREJO/ elsiglo