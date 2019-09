Habitantes del sector 19 de Abril, en el municipio Santiago Mariño, están molestos y preocupados ante la cantidad de problemas por los que atraviesan diariamente, los cuales nos han sido tomados en cuenta por las autoridades.

Yamilé Toro, vecina de la comunidad, denunció que producto de trabajos inconclusos por parte de trabajadores de la Alcaldía de la jurisdicción luego del colapso de las cloacas en la calle Bolívar, la vía quedó en mal estado.

“Aquí hubo un problema con las aguas servidas las cuales colapsaron, para solucionar tuvieron que romper un largo trayecto de la calle, pero hasta ahora dejaron así todo deteriorado sin asfaltar ni nada”.

Además del problema con la calle Bolívar, se le suman las constantes fallas de los servicios de luz, agua y gas, así lo indicó Juana González, “están vendiendo las bombonas muy caras, en 30.000 bolívares la pequeña y en 60.000 la grande; el alumbrado público es pésimo, en estos días arreglaron sólo una etapa, pero el resto sigue a oscuras”.

“Otra de las cosas que nos tiene preocupados es la inseguridad, yo debo acompañar a mi esposo a la avenida cuando se va a trabajar a las 5:00 de la mañana para que no salga solo y no lo roben, porque aquí no se ven policías. El servicio médico es deficiente, en el Núcleo de Atención Primaria a veces no hay doctores ni medicinas, tenemos que dirigirnos a otras localidades para ver donde nos atienden”, continuó.

Por su parte, Sorangel Flores aseguró que el servicio telefónico y el Internet trabajan a media máquina, “aquí en el sector hay muchas deficiencias, pero una de ellas es lo lento que resulta conectarse a Internet, a veces no responde porque falla la comunicación y eso afecta los puntos de venta, crea retrasos a la hora de hacer nuestras compras”.

“Nosotros estamos clamándole al señor Jesucristo que es quien todo lo puede, para que nos ayude a salir de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando últimamente”, concluyó Flores.

PAÚL ESTEBAN TREJO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA