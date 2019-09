La Alianza Social de Trabajadores de Aragua está haciendo un llamado a los docentes y diversos trabajadores de la educación a no reincorporarse a las actividades escolares el próximo lunes 16 de septiembre, y que, por el contrario, piden que los acompañen a una concentración.

Tal información la dio a conocer Alicia Loreto, quien dijo que “para este año escolar le hacemos un llamado a toda la sociedad civil, a padres y representantes, docentes estadales y nacionales, e interinos dependientes del estado y de la Nación, a unir todas nuestras voces para demostrar las condiciones en que se encuentra la educación“.

“Este nuevo año escolar queremos iniciarlo con un acto de protesta en la calle, de valentía de los docentes acompañados de los padres, exigir que exista el programa de alimentación para los estudiantes, que es un derecho; comedores”, manifestó en nombre de ASTA.

Se preguntó: “¿Dónde están los recursos asignados para los comedores? Queremos denunciar que no hay calidad de educación de calidad, además de que quieren suplantar a los profesores por otros que no están capacitados”.

NO SON ÓPTIMAS

En cuanto al estado de los planteles, Loreto destacó que “la estructura física de los colegios e instituciones no son óptimas, los padres y representantes saben que no pueden enviar a sus hijos a la escuela sin una alimentación adecuada, sin un calzado es muy difícil. Aunado a esto está la parte docente que no puede asistir a su sitio de trabajo porque no tiene ni para pagar el pasaje, porque acaban de aumentarlo“.

Igualmente aseveró que “no es necesario echarle cuento a un colega o a un padre y representante, que sabe cómo está la estructura física de las escuelas, que sabe las condiciones de vida en una familia venezolana”.

Asimismo cuestionó las acciones del gobierno regional al realizar tardíos trabajos de limpieza y desmalezamiento de escuelas;

“Exigimos unas estructuras de calidad, no que el día lunes salgan a limpiar las escuelas, que esto debió hacerse desde hace más de 2 años, vivimos en una emergencia humanitaria en el área educativa, en el informe Bachelet se contempla la problemática del sistema educativo”, aseguró la dirigente gremial.

Sobre el aspecto laboral, precisó que “el salario del docente es el mismo, nos han violado la contratación colectiva, no tenemos HCM, ni siquiera un seguro funerario para enterrar a nuestros padres, esposos o familiares”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

foto | JATNIEL PACHECO (pasante)