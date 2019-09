Los Atléticos subieron este lunes al cotizado prospecto del pitcheo, Jesús Luzardo, junto al derecho Daniel Mengden. El zurdo venezolano-peruano ya integró al club de Oakland para el inicio de su serie de cuatro partidos contra los Astros.

Luzardo fue calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 1 de la organización de los Atléticos y el 18 en todo el béisbol, y uno de los candidatos para la rotación del equipo durante los entrenamientos de primavera, pero una lesión en el hombro izquierdo lo mantuvo fuera de acción en marzo. También sufrió un tirón de segundo grado en la espalda en julio.

En 11 presentaciones en tres niveles de Ligas Menores, Luzardo tuvo foja de 2-1 con 2.51 de efectividad y 57 ponches en 43.0 episodios.

A day that A’s fans have been waiting for. Jesús Luzardo will be joining the club in Houston for his @kpnorcal #ThriveCallUp pic.twitter.com/FlHBbL9hHo

— Oakland A’s (@Athletics) 9 de septiembre de 2019