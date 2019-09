El día de ayer, ciudadanos con padecimiento renales trancaron la avenida Bolívar de la capital aragüeña como medida de protesta ante las deficiencias que presenta el Centro de Diálisis Maracay en los servicios de atención médica que requieren dichos pacientes.

Falta de personal médico asistencial, insalubridad en los espacios debido a la ausencia de obreros, así como material de limpieza, y menoscabo de los insumos, son parte de los problemas que presenta el requerido hospital, el cual es dependencia directa de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y que a juicio de los afectados, se encuentra en total abandono.

En este sentido, José Mendoza, quien lleva siete años dializándome en el mencionado centro médico, aseguró estar “sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo en el país, sabemos que hay una situación económica fuerte, pero la enfermedad de nosotros no espera a la crisis, no espera por partidos políticos, no espera más allá de lo que los entes gubernamentales quieran atendernos”.

“Nosotros estamos aquí careciendo de médicos, los médicos se fueron y las enfermeras. Lo que hay son cuatro enfermeras nada más, entonces no nos quieren dializar porque no pagan bien, porque el presupuesto del Seguro Social no nos toma en cuenta. En esta semana que pasó murieron nueve personas, a uno lo deben estar velando todavía, y hay dos que fallecieron por falta de oxígeno”.

Por eso, para Mendoza, el delicado estado de salud de muchos de los enfermos requiere atención inmediata, pues a su juicio, muchos de ellos solo tienen horas para poder seguir viviendo.

“Nosotros estamos aquí en un hilo y queremos una vez más hacerle un llamado al señor gobernador, que ya debe tener conciencia de todo lo que está pasando, porque no es la primera vez que nos manda pañitos de agua caliente y se habla de una Aragua potencia, y aquí lo que estamos es muriendo impotentemente. Le hacemos un llamado al ciudadano alcalde, al presidente del Seguro Social, y al mismo Presidente de la República, que se aboque en resolver esta problemática porque nos estamos muriendo”.

Y es que a los problemas del servicio médico se suman la escasez del agua y las fallas de energía eléctrica, lo que agrava el padecimiento de los pacientes. Igualmente los bajos salarios han hecho que gran parte del personal renuncie, incluso en la actualidad las pocas enfermeras que quedan no puedan conectar a ningún paciente a las máquinas de diálisis pues no hay dosctores.

Tal es el caso de David Domínguez, quien el día sábado pasado recibió la última diálisis y en la mañana de ayer esperaba su tratamiento y se consiguió con el colapso en el centro de diálisis.

“La principal problemática es la falta de personal, ni el Seguro Social, ni los directivos de la clínica se ponen de acuerdo para resolver la situación que tenemos, necesitamos dializarnos, sino vamos a morir, así de sencillo”

Cabe destacar que Domínguez es uno de los pacientes crónicos y que necesita de la diálisis con urgencia, pues en su abdomen se nota la gravedad de la enfermedad, pues está totalmente hinchado debido a no recibir el drenaje de desechos y esto dificulta incluso su desplazamiento.

“Ellos aquí no se niegan atendernos, sino que hay muy poco personal y no hay doctor y las medidas dicen que las enfermeras no pueden conectar a un paciente, sino hay un doctor presente. Sin embargo, ya se han muerto nueve pacientes en quinces días, aunado también a la falta de insumos, de ambulancia, entre otros cosas”.

“Es la falta de médicos, es la falta de enfermeras, cuando no es insumo son las áreas que está totalmente contaminada, y nosotros no podemos esperar, porque a nosotros se nos infecta un catéter y en veinticuatro horas ya de ahí vamos directo al cementerio”, lamentó Domínguez.

Igualmente, tanto pacientes como el personal médico que todavía labora en el Centro de Diálisis denuncia que está completamente contaminado, debido a que ni siquiera hay cloro, ni cepillos para barrer, y solo dos camareras hay, nada más, para todo el espacio.

Por su parte, Yaneth Linares, también paciente del centro de diálisis, dijo: “Tengo años en esta unidad y en estos últimos años se ha presentado la problemática de que no hay personal, que se ido producto de los malos salarios”.

“Nosotros le pedimos, y yo especialmente hablo en nombre de todos mis compañeros, al Seguro Social, al Presidente Maduro y al ministro de Salud, que tomen en cuenta lo que le estamos diciendo; queremos que le mejore el sueldo al personal, el Seguro Social debe tomar en serio nuestra situación, que no somos uno dos pacientes, somos una cantidad grande, somos entre trescientos a quinientos, aproximadamente, aparte de que sabemos que eso no está pasando solamente aquí, sino en muchas otras partes del país”.

“Estamos en peligro de muerte y necesitamos que nos atiendan urgentemente y hacemos responsable al Seguro Social de lo que pase con nuestras vidas, así que pido, por favor, que tomen cartas en el asunto, queremos vivir, somos todavía útiles a la sociedad”.

Finalmente, Jorby Bolívar, paciente renal desde hace cinco años, denunció: “No tenemos a quien quejarnos, no tenemos a quien reclamarle, esta problemática tiene alrededor de cinco años”.

“El Seguro Social estuvo hace cuatro semana y ofreció una planta y después salió con que iba alquilarla, lo cual salía en un platero y finalmente dijo que el dinero no alcanzaba y que no había presupuesto”.

“Estamos hablando de una situación donde las enfermeras fijas que es una nada más reciben por cada guardia que hace solo 5 mil bolívares y las colaboradoras 8 mil bolívares, el doctor que había renunció por que su sueldo era de 70 mil bolívares mensuales, así que aquí sobrevivimos los más fuertes, los que resisten la diálisis o los que pueden tratarse en sus casas, por que hasta eso se hace difícil, por lo caro de los medicamentos, que no te da el presupuesto ni para comprar un laxante”.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo