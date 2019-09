La capilla ardiente para el último adiós a Camilo Sesto permanece abierta este lunes hasta las 8 pm (hora de España), mientras el legado del legendario cantautor es reverenciado por famosos, fans y quienes tienen sus canciones como tesoros de las bandas sonoras de sus vidas.

Los honores para Camilo Sesto (1946) nombre artístico de Camilo Blanes Cortés, fallecido el pasado domingo, 8 de septiembre, a los 72 años a causa de una complicación renal serán en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores.

Sus cenizas serán posteriormente trasladadas a su natal Alcoy (Alicante) por deseo expreso del cantante, según informó quien fuera su representante, Eduardo Guervós.

Camilo fue tan grande como su voz y su inspiración. En este compendio, recogemos los imponentes destellos de una trayectoria asombrosa.

RECORDS

Fue el primer cantante español que logró el disco de platino, registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes.

“Perdóname” es su tema icónico , tanto como “Vivir así es morir de amor”. La lista de interpretaciones sembrados en el corazón de millones de personas incluye “El Amor de Mi Vida”, “Jamás”, “Melina”, “Quieres ser mi amante”, “Piel de Angel”, “Donde estés, con quien estés”, “Amor de mujer”, “Algo de Mi” y “Amor Mío, ¿Qué me has hecho?”, en un repertorio difícil de abarcar.

Camilo Sesto compuso todas sus canciones, y escribió temas para Miguel Bosé, Angela Carrasco, José José y Lucía Méndez, entre muchos otros cantantes, firmando con su nombre real, Camilo Blanes.

Un reporte de BBC asegura que más de 50 de sus temas llegaron al tope de popularidad de la música en español, inglés, italiana y en portugués.

Su venta de discos superó la cifra de 100 millones de copias. Logró reunir una fortuna que se estima en $80 millones de dólares.

SALUD FRAGIL

Camilo Sesto ingresó en urgencias del Hospital Quirón de Pozuelo, en Madrid, el sábado en la tarde, sufrió después un paro cardiorrespiratorio del cual se recuperó. Horas después, otro fallo renal fue letal para la humanidad muy deteriorada del artista. Hace pocos días la doctora de Camilo le había advertido que en octubre probablemente recibiría diálisis.

Se dice que el cantante tomaba pastillas para combatir el gran insomnio que padecía, así mismo el dolor de su pie izquierdo, tras un accidente doméstico y la colocación de una prótesis, lo apartaron de los escenarios durante un tiempo. En 2000, Sesto se sometió a un trasplante de hígado que tuvo que ser repetido un año después ya que su cuerpo rechazó el órgano trasplantado. Se dice que la soledad, los dolores y el deseo de mantenerse joven (por lo que se sometió a operaciones que transformaron su rostro), marcaron su vida.

NACE UNA ESTRELLA

Camilo Blanes Cortés, era hijo de un electricista y una ama de casa, nacido en la localidad alicantina de Alcoi, el 16 de septiembre en 1946.

No parecía predestinado a ser artista pero comenzó a cantar en el coro del colegio, obligado por los religiosos del lugar. Ya en la pubertad supo que interpretar y componer música eran sus vocaciones. Sus primeros aplausos fueron como parte del grupo “Los Dayson”. Luego en Madrid, insistiendo en ser cantante se une al grupo Los Botines. En 1966, Camilo adopta su nombre artístico.

“Amor amar” (1972), con letra de Lucía Bosé, fue su primer éxito. Lucia negó en sus memorias el romance que la prensa del corazón le dijo que mantuvo son el vocalista, pero su relación fue tan estrecha que Sesto impulsó el nacimiento de su hijo, Miguel Bosé, como cantante.

Los años setenta y los tempranos ochenta fueron su lapso grandioso. Con “Algo Más” representó a España en el Festival de la OTI en 1973 .

En 1977, lanzó su primer álbum en inglés, Look in the Eye. Igualmente era apasionado de la pintura y realizó estudios de Bellas Artes.

SIEMPRE OVACIONADO

En noviembre de 2018, Alcoi su pueblo, le homenajeó poniendo su nombre a una calle. En 2016, su ciudad natal la otorgó el título de hijo predilecto y le concedió la medalla de oro de la ciudad.

También en noviembre de 2018, el artista presentó su último disco “Camilo Sinfónico”, cuya versión en vinil saldrá a la venta el próximo 13 de septiembre.

Sus dúos con la cantante dominicana Ángela Carrasco y las composiciones que puso en su voz, fueron rotundos éxitos. Esa relación comenzó a dar frutos desde que apareció en la Opera Rock Jesucristo Superestrella, en su versión española.

Se retiró por un gran lapso. Intentó un retorno en 1990, pero las polémicas y el tiempo no fueron cordiales. “Mola Mazo”, en el 2002, fue un discutido intento para conquistar a nuevas generaciones. En el 2016 presentó su recopilatorio “Camilo 70”. Dos años después ve la luz “Camilo sinfónico”, al que se sumaban Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.

Hace tres años lanzó una canción con la voz del papa Francisco, titulado “Padre nuestro”, versión en español de una canción del musical “Il Primo Papa”.

EN MATERIA DEL CORAZÓN

La mexicana Lourdes Ornelas concibió el único hijo de la estrella, Camilo Blanes Jr., quien aún reside en Ciudad de México y este domingo viajó a España para el funeral de su padre. Además de Ornellas, se le atribuyen amores con la modelo norteamericana Denise Brown (1980), con la miss puertorriqueña Lizette Rodríguez (1983) con la cantante italiana Laura Casale y con Rosetta Arbex, hermana del líder de Los Brincos, Fernando. Se dijo que la vedette argentina Marcia Bell, Maribel Martin, Lolita y Andrea Bronston, tocaron su corazón, pero no hay certeza al respecto.

REACCIONES

Ricardo Montaner, reconoció la influencia de Camilo Sesto, es “de aquellos que son inmortales”. Yuri calificó su partida de “terrible noticia” y dedicó un “hasta siempre, maestro” al artista.“Gracias por tanto arte”, le dedicó, por su parte Chenoa. Para Carlos Baute, la voz de Camilo siempre estará entre sus seguidores. Raphael expresó: “ídolo indiscutible y una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica”. Pimpinela enfatizó: “Adiós a un Grande. Marcó una época y nuestras vidas con sus maravillosas canciones, su voz, su música, sus letras, ya quedan muy pocos que puedan transmitir emociones como él. Fue un honor haberte conocido”.