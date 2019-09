Este domingo se registró un terremoto en China con una magnitud de 5,4 que dejó al menos 1 muerto y 53 heridos, según los medios locales.

El terremoto se sintió por la ciudad-prefectura de Neijiang, situada en la provincia china de Sichuan cobrándose la vida de miles de familias.

#Latest on Sichuan #earthquake

– 1 dead, 63 injured

– 10,883 local residents affected, 2,417 people relocated

– 132 houses collapsed, over 5,000 damaged to different extents pic.twitter.com/7WmVAOgDaM

— CGTN (@CGTNOfficial) September 8, 2019