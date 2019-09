La campaña de máxima presión desatada por el presidente Donald Trump en contra de la República Islámica de Irán es un fracaso y, hasta ahora, no ha evitado que los persas se alejen del acuerdo nuclear de 2015, según se desprende de las declaraciones suministradas al portal The Business Insider por la ex subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman.

La información, registrada por Hispantv indica que las afirmaciones de Sherman, que fungió de negociadora nuclear de EEUU en las conversaciones entre Irán y el Grupo 5+1 (entonces formado por EEUU, el Reino Unido, Rusia, Francia y China, más Alemania), se publican después de que Teherán, en el marco de su tercer paso para suspender las obligaciones contraídas en el pacto nuclear, activara el sábado una cadena de 20 centrifugadoras IR4 y de 20 centrifugadoras IR6.

Según Sherman, con estas nuevas investigaciones, Irán, está obteniendo más conocimiento y “no se puede borrar el conocimiento, que es algo que el presidente (Barack) Obama entendió, por lo que entró en negociaciones”.

Irán ha adoptado, pese a todo, los tres pasos mencionados conforme a lo establecido en los artículos 26 y 36 del PIAC, a fin de forzar a sus socios europeos a asumir las obligaciones que no formalizaron tras la salida unilateral de EEUU del convenio internacional en mayo de 2018.

Hay que recordar que, el presidente Donald Trump, la semana pasada expresó su voluntad de reiniciar las conversaciones con su par iraní, Hasan Rohani, quien luego afirmó que las conversaciones solo serían posibles en el marco del Grupo 5+1 y si Washington aceptaba levantar todas las sanciones contra Teherán.

La subsecretaria de Estado de EEUU Wendy Sherman, sobre el particular expresó que “Parece ser que la Administración Trump no está dispuesta a abrir una puerta a una negociación con Irán. Aunque el presidente ha dicho que está listo en cualquier momento y sin condiciones, obviamente existen condiciones por ambas partes. Así que nos hallamos ante una situación muy difícil”.

Mientras, Richard Nephew, ex funcionario del Departamento de Estado de EEUU y miembro de la delegación de su país en los diálogos nucleares de 2015, indicó al mismo medio que una de las razones por las que Irán rechaza la oferta de diálogo de Washington es la “naturaleza fracturada” de la política de la Administración Trump hacia el país persa.

Mike Pompeo y el propio Trump, han destacado recientemente que el objetivo final de EEUU en su campaña de “máxima presión” es que Irán, a su juicio, no cumple con sus obligaciones en el marco del PIAC; mientras, el asesor de Seguridad Nacional del país norteamericano, John Bolton, ha abogado en varias ocasiones por cambiar el sistema político de la República Islámica.