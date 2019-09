Estados Unidos está dispuesto a reabrir las negociaciones con los talibanes, que el presidente Donald Trump puso fin el sábado, si los insurgentes cambian de actitud y respetan sus acuerdos, informó este domingo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Aseguró también que Trump “no ha decidido todavía” si llevará adelante la decisión de retirar miles de soldados estadounidenses de Afganistán como estaba previsto en el proyecto de acuerdo que se negoció con los talibanes.

Preguntado por la cadena ABC sobre las negociaciones después del anuncio del mandatario republicano, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que el enviado de Washington, Zalmay Khalilzad, artífice de las conversaciones, “regresaría a casa por el momento”.

«Espero que los talibanes cambien su comportamiento y vuelvan a comprometerse con las cosas de las que estamos hablando. Al final, esto se resolverá a través de una serie de conversaciones», dijo Pompeo al programa de televisión de ABC “This Week”.

Trump dijo que canceló las conversaciones porque los talibanes, que nunca han detenido su campaña de violencia, habían matado a un militar estadounidense en un coche bomba el jueves en Kabul.

«Necesitamos un compromiso significativo» de los talibanes para reanudar las conversaciones, dijo Pompeo a CNN.

Pero el secretario de Estado advirtió a los talibanes de una mayor presión militar si los ataques continuaban.

«Si los talibanes no se comportan, si no cumplen con los compromisos que nos hicieron durante semanas y, en algunos casos, meses, el presidente de Estados Unidos no va a reducir la presión», dijo.

“No vamos a reducir nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad afganas que han luchado tanto”, dijo.