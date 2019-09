Arnoldo Benítez, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de la Causa R, realizó un llamado al pueblo venezolano para que juntos alcen la voz en contra de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Con un sueldo mínimo sólo se pueden comprar cinco productos que no alcanza solamente para hacer una comida, sin proteínas ni granos, todo siendo culpa de las políticas programadas por el estado para terminar de levantar el pueblo en contra de ellos, ya que sólo les interesa que los ciudadanos se arrodillen a ellos”.

Asimismo, destacó que el presidente Maduro gasta el dinero en misiles, mientras que el pueblo se muere de hambre, “los venezolanos deben vivir con una salario mínimo de miseria con el que no se puede vivir ni un día, nuestro llamado es a la comunidad para que reclamen y no se queden en esto, no importan los anuncios económicos, cualquier cantidad de dinero no va a alcanzar hasta que no se controle la inflación y lo que van es a incrementar los precios”.

Benítez manifestó que desde la AN se encuentran trabajando en lo que se llama “Plan País” en el cual es especificado como se debe implementar la recuperación económica luego de salir de lo que denominan usurpación, “se debe hacer un subsidio a las personas, pero no esos 50.000 bolívares que les dan para no protestar”.

Finalmente, el parlamentario indicó que los ciudadanos deben tener acceso a todos los productos de la cesta básica, “poder ir a cualquier mercado o bodega y comprar lo que necesiten, debemos acabar con las políticas de puertos y empezar a producir, al menos 12 productos les debe alcanzar al venezolano comprar con el sueldo mínimo”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo