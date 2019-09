Cuando estaba en bachillerato y me tocaba clases en las tardes salia del colegio a agarrar el bus para mi casa, pero siempre me desviaba para comprar los churros en el kiosko de la esquina, ¡eso era fijo! recien hechos y crujientes.. ahhh es que se me hacia agua la boca antes de llegar. ¿Y porqué no hacerlos? ok ya no estoy en el colegio pero sigo antojada y hambrienta jaja y bueno, ya que es fin de semana, donde no hay dieta que valga porque las dietas se empiezan todos los lunes y terminan los viernes.. tenemos la obligación moral de satisfacer el antojo por todo lo alto. He dicho! Así que tomen nota.

Ingredientes

1 taza de agua

1 taza de harina de trigo

70 gr de mantequilla

3 huevos

1 cucharada de azúcar

una pizca de sal

1 cucharadita de canela (opcional)

Aceite para freirlos

y para bañarlos: Dulce de leche ó azúcar, o chocolate ¡Lo que prefieras! Preparación Primero será calentar la taza de agua y agregaremos la mantequilla, el azúcar, la sal y la canela. Mezclamos bien y seguidamente agregaremos la harina de trigo y con un batidor mezclaremos todo. Retiramos del fuego y seguiremos mezclando hasta que quede una masa homogénea como plastilina y sin grumos de harina. Es un poco tediosa esta parte pero créanme que al ratico ya la tienen lista.. el color aunque no sea muy bonito es por la canela.. pero huele delicioso! Ahora agregaremos los 3 huevos y volvemos a mezclar muy bien. Si tienes una mezcladora kitchenaid ¡mejor! se te facilita este trabajito de mezclarlo a mano. Además es excelente y de mucha ayuda sobre todo para postres y masas. Para hacer los churros, vamos a necesitar una manga pastelera con la boquilla de estrella grande. O una churrera. Rellenamos nuestra manga con la masa y en un sarten con aceite bien caliente vamos dándoles el largo que queramos y empezaremos a freirlos. Ya cuando estén doraditos les damos la vuelta para que se cocinen por ambos lados. No hay que freirlos mucho hay que estar pendiente porque se doran muy rápido. Los colocamos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite Espolvoreamos con azúcar.. o dulce de leche, chocolate o leche condensada ¡Con lo que más se te antoje! Son adictivos! no podrás comerte solo uno.. asi que nos olvidaremos de la dieta por hoy, porque esto hay que comerlos con todas las ganas, son crujientes y super ricos!