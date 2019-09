Lina Daniela Daza, ex Señorita Cúcuta, sufrió un penoso accidente durante una feria de moda en el Hotel Casino Internacional de la capital de Norte de Santander, Colombia.

Uno de los videos del curioso momento fue publicado por la misma Lina en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo perdió su brasier mientras modelaba.

“Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido; una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación. Se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza”, escribió la modelo en la descripción del post.

Luego, publicó una fotografía donde sale tapándose los senos y confesó que sintió morir en ese instante. “En este momento muchas personas ven mis mini bubis”, añadió Lina en el pie de foto.

Como la exreina decidió seguir modelando a pesar del percance, los espectadores del evento terminaron aplaudiéndola por su profesionalidad.

