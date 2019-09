El pabellón, el plato tradicional venezolano, está fuera del alcance del pueblo, debido a la inflación que cada día minimiza más el presupuesto familiar.

Muchas personas han ido sustituyendo los ingredientes del pabellón, por lo que progresivamente se ha ido desvaneciendo su esencia culinaria.

Acerca del tema, Manuel Silva destacó, “es bastante difícil hacer un pabellón en la actualidad con estos precios, anteriormente uno semanal se daba el gustito, ahora será cada 4 meses si acaso”.

Los consumidores y amas de casa resaltaron que la base presupuestaria con la que se cuentan por un mes de trabajo se queda corta para realizar el preciado plato venezolano.

En este sentido, Karen Aguilera resaltó, “¿cómo se come pabellón ahorita? Nada alcanza, nadie tiene para darse ese lujo, yo calculó que para sentarse a degustar ese plato debe gastar por lo mínimo

300 mil bolívares y eso es esta semana, ya la otra aumentará más”.

Por otro lado, Aguilera acotó, “tenemos que rendir la comida con vegetales, sustituir esos ingredientes para no perderlos en el cuerpo, las proteínas, el calcio, entre otros que tiene el pabellón, que sólo comerán los enchufados”.

De esta misma manera Arelis Pineda enfatizó, “hacer un

pabellón sale un ojo de la cara, tengo bastante tiempo sin hacerlo, se sustituye con otros granos que salen más económico”.

Otros de los afectados por la situación en cuanto a la preparación del plato son los dueños de los restaurantes, quienes destacan que el plato tiene poca salida entre los comensales, y por ende no lo elaboran con regularidad.

En este sentido, Felipe Rodríguez aseveró, “la comida está saliendo poca a pesar de los precios que yo los tengo un poco más solidarios en el restaurante, pero

no lo mando a preparar porque casi no sale”.

Asimismo señaló Rodríguez, “anteriormente se vendían muchos platos de pabellón, ahora sólo se venden 4 ó 5, no me arriesgo hacer más porque me quedan”.

Los precios en los mercados populares de la ciudad para realizar el tradicional plato venezolano tienden a aumentar cada semana haciendo para el consumidor casi imposible la elaboración de la exquisitez.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JHATNIEL PACHECO (pasante)