A paso lento, el huracán Dorian continúa golpeando las Bahamas. Es la tormenta más fuerte que se haya registrado en cualquier parte del planeta este año.

Se espera que la noche de este martes se acerque “peligrosamente” a la costa este de Florida.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó la muerte de cinco personas tras el destructor paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico.

El primer ministro dijo que se trata de una tragedia histórica que habrá que superar con mucho tiempo.

Grand Bahamas is currently facing strong winds and rain as a result of Hurricane Dorian, this low-lying area appears to be inundated with water. #HurricaneDorian #GrandBahama #ZNSStormWatch pic.twitter.com/oMsq1MnYrA

Gran Bahama, una de las isla más importantes del archipiélago de Bahamas, se convirtió en un gran río con niveles de agua que prácticamente superaban las viviendas de este territorio, que sufrirá durante toda la jornada el azote de Dorian.

En horas de la tarde este lunes, la región soportó la fuerza de Dorian una vez que se mueve a una velocidad de traslación de solamente 2 millas por hora (3,2 kilómetros por hora), razón por la que los daños se espera que alcancen cotas inimaginables.

Las autoridades de Gran Bahama reconocieron este sábado que no pueden hacer nada para rescatar a las cientos de personas que han pedido ayuda por estar aisladas en zonas inundadas, dado que las condiciones atmosféricas hacen imposible que salgan a las calles los equipos de emergencia.

La Policía de Gran Bahama recomendó a la población que se mantenga en áreas seguras a la espera de que el sistema se aleje de la región.

STORM WATCH: Our ZNS team on the ground in Bimini captured this video.

Hurricane Dorian which is currently barreling over Grand Bahama is making its presence felt in other islands, as weather conditions deteriorate in Bimini.#HurricaneDorian2019 #ZNSStormWatch #ZNSOnline pic.twitter.com/04kos2FFrw

— ZNS Bahamas (@ZNSBahamas242) September 2, 2019