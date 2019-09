A pocos días del aumento de pasaje, usuarios del transporte público todavía no dejan de expresar su malestar ante la medida que a juicio de los pasajeros golpea duramente su bolsillo.

En este sentido, Amelio Pérez dijo, “es una medida que afecta terriblemente el salario de los venezolanos, pues si uno saca cuenta ya por un sueldo mínimo no conviene ir a trabajar, pues si pagas para ir hacia tu lugar de trabajo como es mi caso, mil quinientos bolívares de ida y lo mismo de regreso, son 3 mil diarios, es decir, que hace rato que quedó atrás el sueldo básico, y yo cobro mucho más del mínimo, pero aún así igual me afecta, no está fácil la situación”.

Por su parte, José Salcedo nos dijo, “es terrible el aumento de todo y uno comprende hasta cierto punto que los camioneteros aumenten

sus tarifas, el problema está en que no existe ningún tipo de regulación en el asunto, por lo tanto, como ya se hizo este aumento, de seguro en diciembre viene otro y de hecho hay muchísimas rutas que cobran sobre la tarifa estipulada, por lo tanto, siempre el afectado es el pasajero”.

Finalmente, Arelis Acevedo expresó, “en mi caso a raíz de este último aumento tuve que renunciar a mi puesto de trabajo, pues yo trabajaba en un lugar al que tenía que agarrar dos camionetas de ida y dos de regreso y sacando cuentas con lo que ganaba incluyendo un bono extra de transporte que me daban, aún así no me daba la base”.

“Es obvio que en la actualidad muchas empresas que no tienen como cubrir el tema de transporte de sus empleados, tendrán que lidiar con la problemática de la renuncia involuntaria de muchos de ellos, ya que el principal contratiempo que tiene la mayoría es como cubrir el pago de transporte”.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA