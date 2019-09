Tras el incremento en los precios de los artículos de la canasta básica, bienes y servicios producto del constante aumento del dólar, ciudadanos de la Ciudad Jardín consideran que el actual salario mínimo de 40.000 bolívares no les alcanza para costear sus diferentes necesidades.

Una de las propuestas que realizan los maracayeros es que el sueldo sea cotizado a la moneda estadounidense, porque de esta manera existiría un reestablecimiento de la economía venezolana.

“Yo ganó son 41.000 bolívares que eso no rinde para nada, lo que se debe hacer en el país es dolarizar, porque aquí todo es en dólares, por eso esta moneda aumenta hasta dos veces en el día. Lo más conveniente es que el salario mínimo sea 100 dólares”, indicó Kahermi Rodríguez.

De igual manera, Eliana Acosta comentó que la solución más inmediata para los trabajadores es oficializar el dólar como cono monetario venezolano, a su juicio en estos tiempos todo se paga “en verdes”.

“Con lo que se gana en estos momentos que son 40.000 bolívares no se compra ni un kilo de carne ni queso, por eso pienso que se debe dolarizar o mejor dicho poner el dólar como moneda oficial, porque ya aquí estamos dolarizados”.

Consecuencia del alto costo de los alimentos, Acosta explicó que como madre de familia se ha visto afectada, “yo cada vez que voy a comprar algo hago un sondeo para ver donde venden más barato, porque en unos lugares te pueden vender algo tres mil bolívares más que en otro, yo no le doy bebidas alimenticias a mi bebé, sólo leche materna y comida, porque con lo que gano no me alcanza para comprárselas”.

Por su parte, hay quienes creen que el salario mínimo sólo debe aumentar en bolívares, “el sueldo debería ser 300 mil para que podamos medio comer, eso si el dólar se detiene y en una familia trabajan varias personas”, aseguró José Hernández, “por eso la gente se está yendo, especialmente los jóvenes porque el dinero no rinde”.

Mientras que Cristian Jiménez propone elevar el sueldo a 800 mil bolívares, “con 40.000 Bs., no se compra ni un jugo. Un kilo de pasta está en 36.000 bolívares y la harina en 25,000 bs, con 800 mil por lo menos podremos medio comer”.

NO ALCANZA PARA NADA

Según estudios económicos, el salario mínimo regular llegó a su punto más bajo en la historia del país. En este sentido, al hacer un recorrido por la ciudad pudimos observar algunas reacciones de la gente respecto al tema, siendo la opinión general de los encuestados que nadie sobrevive tan sólo con un sueldo mínimo.

Por ejemplo Ángel González dijo, “yo actualmente busco la manera de invertir en un negocio propio, hacer panes, pues soy panadero y deseo emprender, pues es la única manera de que como padre de familia puede subsistir”.

Prosiguió, “según estuve escuchando en estos días se necesita cuarenta sueldos mínimos en Venezuela para comprar la cesta básica, es decir una persona tiene que trabajar cuatro años para comprar un mes de alimentos, pues esto es sorprendente que tengamos que trabajar todo este tiempo para un solo mes poder comer bien y el resto del año, sin contar con los demás gastos, pues uno nada más no come, y lo demás como escuela, transporte, recreación”.

Y con relación a un posible aumento de sueldo, González dijo, “este es el único país donde la gente tiembla cuando aumentan el sueldo, no hay alegría, por el contrario en otros países como Bélgica, España, donde además aumentar el sueldo es una rareza, porque la mayoría de las empresas de estos países como tienen una productividad muy alta, los precios tiende a bajar y el sueldo que la gente tiene les alcanza, pues su poder adquisitivo aumenta porque los precios tienden a bajar, por eso cuando aumentan el sueldo en estos países es motivo de alegría”.

“Aquí en Venezuela ya sabemos lo que pasa, como de hecho ya ocurre, apenas se rumora y ya aumenta el triple todo, entonces quedamos peor que como estábamos”.

Es por ello que el sueldo de 40 mil bolívares mensuales, dividido en dos quincenas de 20 mil, más para los que gozan del bono de ticket de alimentación de 23 mil bolívares dan un sueldo de 63 mil, lo que se traduce en poco menos de tres dólares, siendo que los venezolanos hoy se ubican por debajo del umbral de la miseria establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que señala que quien devengue menos de 1,25 dólares diarios está en pobreza extrema.

Oscar Rodríguez, quien tiene una peluquería y es empleador de 16 personas, las cuales ganan por porcentaje, nos comentó, “en este momento no influye de manera positiva un aumento de salario, porque ni siquiera hay manera de que el país salga a flote dentro de la crisis que estamos viviendo, y muchos pequeños empresarios y comerciantes nos vemos obligados a tener que aumentar el precio de nuestros productos para cubrir este pago”.

“Sin embargo es también claro, que ya muchos empleadores pagamos más de un sueldo mínimo, pues ya casi nadie trabaja con un pago tan bajo”. Finalmente, José Araujo dijo, “si yo pagara un sueldo mínimo nadie estuviera trabajando conmigo, pues nadie va trabajar quince días por 20 mil bolívares”.

Igualmente dijo, aunque ya él paga a sus empleados mucho más del sueldo mínimo, al ordenarse un aumento de manera general, él hace un aumento sobre lo que ya cancelaba a sus trabajadores.

“Claro uno le paga más del sueldo establecido, por medio de bonos y otras figuras, evitando que las leyes no le caigan a uno, generándole inconvenientes, por otro lado, el que diga que las ventas no dan para cubrir un sueldo está mintiendo, pues si es el sueldo mínimo, está ya tan devaluado que un ajuste no significa nada, y siempre uno vende tres veces y hasta más un producto por encima del valor de un sueldo, por ejemplo en mi caso un par de chancletas te cuestan lo que es actualmente un sueldo mínimo, es decir tendría que vender en un día cuatro pares para cancelar cuatro empleados que tengo, claro está si les pagara en base al mínimo”.

PAÚL ESTEBAN TREJO | JOSÉ LUIS BLNCO | elsiglo