“Monstruo marino” ha sido avistado el pasado sábado frente a la costa de Cornualles en Gran Bretaña. La bióloga y presentadora de la BBC estaba buceando en estas aguas cuando vio algo grande en la distancia que le llamó la atención. Y no era para menos, se trataba de una medusa gigante que media más de metro y medio. Ella ya había visto una medusa “aguamala” antes, pero nunca de tanto tamaño.

Habitualmente estas escifomedusas alcanzan los 60 cm y pueden llegar a los 100, pero esta en concreto es un caso poco habitual.

This is crazy! Divers swam with this massive barrel jellyfish off the coast of Cornwall.

It’s the largest species of jellyfish found in British waters.@BBCCornwall @Shark_ManDan pic.twitter.com/LjxvHS53aB

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) July 15, 2019