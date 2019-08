Disney sigue aportando adaptaciones reales de sus grandes clásicos animados, hace poco logró un gran éxito en la taquilla con el estreno de El Rey León y en vista que seguramente tendrá más éxitos con otros proyectos animados, han decidido seguir produciendo live-action.

Hércules es el clásico que seguiría en la lista de películas que tendrán sus adaptaciones y se rumora que Benedict Cumberbatch sería Hades. El hechicero supremo en el Universo de Marvel, pasaría a ser un villano, según We Got This Covered.

Hay que recordar que James Woods fue el actor que prestó su voz al malvado demonio de pelo en llamas en la versión animada de Disney de 1997.

El mismo sitio citado previamente, también adelantó que existen otros rumores que señalan que Hércules ya podría tener a su nuevo protagonista, pues los ojos estarían puestos sobre Alexander Skarsgard, conocido por sus papeles en True Blood, Zoolander, The Legend of Tarzan.

La realidad es que aún no está claro si el actor de Sherlock podría ser Hades, pues el sitio web aclaró que a pesar de que existen los rumores, es probable que el actor ni si quiera esté enterado de esto.

Farandi