Iván Duque presidente de colombia , anunció este jueves 29 de agosto la expulsión de los criminales de la FARC del territorio colombiano , debido al video difundido a tempranas horas de este jueves pronunciandose contra la armada colombiana y dicho tratado de paz que se ha venido llevando en acuerdo con el gobierno de Colombia.

“Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza , ni mucho menos del narcotráfico ” tambien explico ,” que colombia no esta bajo el nacimiento de una nueva guerrilla o banda delictiva , si no de un grupo de guerrilleros que se acobija bajo el gobierno de Nicolas Maduro”

De esta forma , el presidente colombiano converso con el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó , pidiendole su total apoyo y respaldo a la justicia colombiana contra dichas fuerzas armadas , de igual modo el respaldo de la comunidad internacional para apresar a los delicuentes que salen y fueron publicados en el video.

“La lucha contra el terrorismo , el mundo nos acompaña , y ningun pais puede albergarlos ”

Recalco en su pronunciamiento haciendo enfasis que el gobierno colombiano cuenta con toda las fuerzas especiales militares y policiales , Tambien reitero que continuarán haciendo justicia en toda la legalidad en todo el territorio nacional .

Concluyo con la ordenación de una fuerza especial para capturar a dicho malechores de la justicia y la recompensa por cada persona y delicuente de dicho video , la recompensa de 3 mil millones de pesos por información que condusca su captura.

Este es un momento para la unidad de Colombia contra el terrorismo y la criminalidad. Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden, con el terrorismo, atentar contra el país. Todos los colombianos queremos la paz. Una #PazConLegalidad, sostenible y sin impunidad. pic.twitter.com/licIDk4CBU — Iván Duque (@IvanDuque) August 29, 2019