La primera cita es inolvidable, porque todo lo que suceda en ella te permitirá conocer si tienen onda o simplemente es otro espejismo. ¡No des-esperes! Es mejor que eches mano de la cromoterapia para salir de dudas. Por ejemplo, fíjate de qué color fue el primer regalo que te hizo o la tonalidad de la chamarra que llevó cuando te invitó a una fiesta o al cine. Los colores, aunque tú no lo creas, son un excelente aliado para saber cómo te irá con ese prospecto que tanto te gusta. ¿No lo crees? Haz la prueba.

Rojo:

¡Stop! Ese chavo estará contigo más por competencia que por amor. Tratará de desviar lo positivo que llegue a tu vida, proyectos o becas, para que te des cuenta de que él es superior a ti. Siente atracción, pero no te ama, es una relación alocada, llena de celos y envidia. No te conviene. Dile adiós antes de que sea tarde.

Amarillo:

Te abrirá las puertas para que conozcas a tu media naranja. Esto no quiere decir que en cuanto él cumpla con su misión, lo botes. Los dos compartirán momentos lindos. Reirán de situaciones obvias y la pasarán viendo pelis, sin embargo, esta personita no te hará sentir maripositas en el estómago. Conserva su amistad y no pierdas la paciencia, tu galán está a punto de aparecer en escena. ¡Abre bien los ojos!

Gris:

Cero amor. ¿A qué me refiero?: “¿Puedo copiar tus apuntes de Química?, ¿hiciste la tarea de Inglés?, ¿me ayudarías con el trabajo de Historia?”… Y esta situación se dará por parte de ambos, por eso tendrán que hablar seriamente.

Verde:

Te sacaste la lotería sin comprar billete. Este enamoramiento apuntará a ser megadivertido. Siempre te enseñará a ver el lado amable de las cosas. Tú serás la fuerte de la pareja y él se dejará llevar por ti, de tal manera que, no abuses del posible galán ni lo hieras intentando manipularlo.

Dorado:

Le gusta salir a los antros de moda, lucir ropa de marca e irse de vacas a la playa. Busca noviazgos free y a una muñequita de porcelana que le diga que “sí” a todo. No hay cariño ni empatía.

Café:

¡Mmm! Es una personita con una vibra negativa, se enoja de todo, hasta porque la mosca no se paró en su vaso. Te limitará en muchos aspectos, en tu forma de vestir, con tus amigos y hasta querrá decidir a qué escuela deberás inscribirte. Detrás de esa mirada de borrego se esconde alguien inseguro y envidioso que sólo te pondrá obstáculos.

Violeta:

No sabes si te conviene más como amigo o como novio, ya que es espiritual y transmite paz a su alrededor. Cuando está solo suele ser misterioso, sin embargo, con los amigos es bastante prendido, le late tocar la guitarra y traer puestos sus audífonos para escuchar sus rolas, pero no es muy cariñoso.

Azul:

¡Es tu media naranja! Agárralo y no lo dejes ir. Esta unión durará siglos y siglos, los dos se complementarán tan bien que se adivinarán el pensamiento. Nadie podrá separarlos puesto que están hechos el uno para el otro. ¡Felicidades!

Naranja:

Este prospecto te hará creer de nuevo en Cupido. Será una relación alegre, di- vertida, con mucha luz y buena vibra. Las emociones a flor de piel provocarán algunas broncas entre ustedes, pero a fin de cuentas siempre ganará el amor y la actitud relajada.

Negro:

Es introvertido y traerá suerte a tu vida. Este color, si se usa con frecuencia, roba la energía de la persona, por eso no es aconsejable usarlo cuando sean novios.