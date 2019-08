Bella se ha caracterizado por ser una de las celebridades más transparentes, no teme expresar lo que siente y piensa sin importar lo que piensen los demás.

Recientemente la star compartió un post en Instagram en el que habla de sus más grandes inseguridades y en cómo le han afectado en sus relaciones con los demás, así como el gran impacto que sigue teniendo en ella el abuso sexual del que fue víctima cuando era niña.

“¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué siempre necesito la Validación de todos, pero principalmente de los hombres? Todos me dicen que sea soltera, que esté sola y que sea feliz. Pero todas esas cosas me suenan tan aterradoras. Todo lo que quiero es a él. Quiero que me abrace, quiero que me ame, quiero que me diga que está bien, quiero que me mire a los ojos y me haga saber que soy aceptada. ¿Por qué? Por qué no puedo aceptarme a mí misma. Por alguna razón en mi cabeza no soy lo suficientemente buena. No es lo suficientemente buena para él o para ella ni para nadie más. Y si no es él, solo busco el “próximo”, o ella. ¿Por qué no puedo buscar a la próxima yo? Búscarme y acéptame. ¿Fue porque fui molestada toda mi vida? Expuesta al sexo a una edad tan temprana, es todo lo que sé ofrecerle al mundo… o es porque me criaron para pensar que no era lo suficientemente buena. No es lo suficientemente buena para ella ni para nada más.

Pero no importa lo que me pasó… Lo que importa es lo que me está pasando en este momento. No puedo culpar a mi infancia, de hecho, no puedo culpar a nadie por nada. Todo lo que puedo hacer es culparme. Me culpo por no amarme a mí misma. Me culpo por no pensar que soy atractiva, me culpo por poner esto en todos los que me rodean. Esperando que la gente me ame lo suficiente como para que yo me ame a mí misma. Pero al final del día eso nunca sucederá. Porque la única forma de llegar a su objetivo final es superarlo. No alrededor o arriba o intente encontrar un código de trucos para que no tenga que lastimar tanto. Tienes que lastimar en este mundo. Herir, amar y aceptar. En eso se basa nuestro mundo emocional. En este momento solo tengo una de esas cosas. ¿Puedes adivinar qué es? Dolor En este momento solo me duele … pero no me duele por otras personas, no, solo me estoy lastimando a mí mismo. Al no amarme y al no aceptarme.

Por lo general, estos bits de escritura de manos libres… tienen un final, pero yo no tengo un final. Todavía lo estoy descubriendo como siempre. ¿Entonces está bien? ¿Está bien saber cuál es su objetivo final, pero absolutamente ninguna manera o idea de cómo lograrlo? Probablemente no, pero solo puedo comenzar a aceptarlo”.