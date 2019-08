Los altos costos de las actividades recreativas para los niños y jóvenes a través de la figura de un plan vacacional han puesto la diversión cuesta arriba para los representantes, quienes prefieren sacarlos a los muchachos en actividades familiares limitadas.

Loading...

Por el casco central de Turmero, muchas personas recorrían las calles con sus muchachos, con la intención de distraerse un poco, mientras que ortos niños simplemente acompañan a sus padres en las diligencias diarias del hogar.

El equipo reporteril del diario elsiglo conversó con estas representantes para que comentaran en qué están invirtiendo el tiempo sus hijos en tiempos de vacaciones.

Yaritza Machado señaló, “estamos invirtiendo el tiempo en la casa, no se pudo meter en un plan vacacional por lo costoso que sale eso”.

De esta misma manera, María Suárez añadió, “no hay manera de tener a los muchachos en otras actividades vacacionales, están muy caros esos planes, la masa no está para bollos, sus vacaciones es estar en la casa y una que otras veces salimos nosotros mismos”.

Por su parte, Johana Rojas acotó, “mis hijos no los inscribí en ningún plan recreativo, no se puede costear eso, sus vacaciones han sido estar en la casa, no hay de otra”.

Norelvis Ortega destacó que “la situación económica no da para que los muchachos salgan a recrearse en planes vacacionales, es increíble que los niños en estos momentos ya no puedan tener un sano esparcimiento”.

Por otro lado, Carolina Riera, aseveró que “el alto costo de las actividades recreativas alejaron este año a mis hijos de esos eventos, yo tengo a mis hijos en la casa, de verdad que el problema económico que estamos atravesando no está nada fácil, y ellos que no tienen la culpa son los que pagan las consecuencias, ya no pueden ni salir ni nada”.

Algunos planes vacacionales de índole privado estaban cotizando sus inscripciones en dólares a principios de este mes, situación que llevó a muchos padres y representantes a alejarse de esas opciones para los muchachos de la casa.

No obstante, el gobierno regional conjuntamente con las alcaldías de cada municipio del estado Aragua, crearon planes vacacionales para los niños de cada una de sus jurisdicciones, teniendo en cuenta el alto costo de las actividades recreativas de algunas empresas que se encargan de organizar planes vacacionales.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo