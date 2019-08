Kim Robinson, de 25 años, se encontraba en el patio de su casa en el este de Londres cuando el insecto le transmitió una bacteria carnívora por la que contrajo una grave infección en la pierna diagnosticada como fascitis necrosante.

La madre de cuatro niños desarrolló sepsis y requirió una rápida intervención quirúrgica. “Los cirujanos entraron y me dijeron que necesitaban amputarme la pierna. Yo dije: ‘si tienen que amputarme la pierna, no me despierten'”, recontó Robinson.

La operación le salvó la extremidad, pero por poco le quita la vida: la mujer entró en paro cardiorrespiratorio luego de que uno de sus pulmones colapsara en plena cirugía para detener la infección. Posteriormente fue puesta en coma inducido, bajo el que permaneció cinco días.

