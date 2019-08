Lo primero que debes entender es que no necesitas ser la mujer o el hombre más guapo del mundo para ser sexy, la clave está en la personalidad de cada quien, pero sobre todo en la seguridad en ti mismo, la cual reflejas hacia los demás en todo momento.

¿Siempre has buscado la fórmula mágica para atraer a la persona que te gusta? Diversos estudios sugieren algunos consejos para ser sexy, mejorar tu atractivo físico y lograr el éxito en tu conquista, no importa si eres hombre o mujer.

1. Sonríe. Un estudio de la School of Psychology, University of Aberdeen, en Escocia, sugiere que las personas suelen ver más atractivas a quienes sonríen en comparación a quienes no lo hacen.

2. Viste de rojo. Este es el color de la atracción. De acuerdo con Adam Pazda, de la Universidad de Rochester en Nueva York, los hombres consideran a las mujeres que visten este color como disponibles sexualmente y fértiles.

3. Duerme bien. Un estudio del Laboratorio del Sueño de Estocolmo, Suecia, revela que las personas que tienen un descanso adecuado aparentan ser más saludables y atractivas que quienes no duermen correctamente.

4. Sé pulcro. Una encuesta realizada por el portal Jud.me detalla que los hombres que se rasuran son percibidos como sociables e inteligentes por las mujeres.

5. Pule tu postura. Una investigación de la Universidad de Newcastle, publicada en la revista Evolutionary Psicology detalla que los hombres que tienen el mentón arriba son más atractivos y masculinos. En el caso de las mujeres, el mentón deben tenerlo abajo para aparentar más feminidad.

6. Tonalidad de la voz. La voz profunda y dominante de un hombre es muy atractiva entre las mujeres. En tanto, la feminidad en la voz de ellas suele atraer a más varones, según un estudio publicado en Biology Letters.

7. Estatura. Los hombres más altos son más atractivos para las mujeres, señala un estudio de la Universidad of Wroclaw, en Polonia. En tanto, otro estudio publicado en la Proceedings of the Royal Society, detalla que las mujeres con estatura baja tienen más éxito para reproducirse.

8. Destaca tus rasgos. Las mujeres que usan maquillaje son más atractivas para los hombres y son consideradas con mejor solvencia económica. Por otro lado, un estudio de la Université de Bretagne-Sud, en Francia, detalla que los senos grandes atraen más miradas de los hombres.

9. Muéstrate seguro. Un estudio de la University of Vienna, en Austria, señala que los hombres que muestran seguros de sí mismos seducen a más mujeres.

10. Relájate. Una investigación de la University of Abertay Dundee detalla que los hombres menos estresados son más atractivos para las mujeres.