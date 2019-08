Los habitantes del sector 2 de la urbanización Las Mercedes en La Victoria del municipio Ribas, desde hace varias semanas vienen denunciando su malestar ante la presunta construcción ilegal de kioscos comerciales permanentes en las aceras que bordean la zona.

En este sentido, los afectados calificaron de arbitraria e ilegal la puesta en marcha de estos pequeños locales comerciales en la avenida 2, pues según ellos no sólo no les permitirá llevar un nivel de vida tranquilo, debido a las múltiples formas de contaminación, sino que también les obstaculizarán el libre tránsito. Esto sin dejar a un lado que no tienen ningún título de propiedad o permiso que les avale su estancia en el sitio.

“Ya no sabemos qué hacer. Aquí somos una comunidad pacífica y por tanto hemos llevado denuncias a las autoridades, hemos hecho conversatorios con la comunidad y aún así no hemos recibido buenas respuestas. Ahora hemos optado por protestar con pancartas para llamar la atención de alguien, pero es inútil, seguimos a la expectativa ante esta construcción”, indicó María Prieto.

Mientras que Rosa Gutiérrez afirmó, “inicialmente estos puestos los colocaban en diciembre y súper genial, porque el ambiente ameritaba alegría y una tradición por aquí. Pero ahora no los quieren poner todo el año y por consiguiente obligarnos a vivir, con música a todo volumen, visitas de personas de dudosa reputación y pare usted de contar. Si ahorita que hay poquitos comerciantes es complicado caminar imagínate con un centro comercial a cielo abierto”.

Por su parte, José Lozano expresó, “que el gobierno permita esto me parece algo completamente ilógico, nos descalabra el desarrollo de nuestro buen vivir y convivencia, por querer darle un lugar a estos comerciantes. Su tarea debería ser ubicarlos en zonas donde no quebrante el nivel de vida de las comunidades”.

Aunado a esto, los vecinos informaron que seguirán haciendo protestas pacíficas de calle, pues es la única forma que tienen de manifestar su descontento con esta dificultad, que al parecer es una amenaza para el buen desarrollo de vida.

Finalmente, con pancartas en mano reiteraron el llamado a los entes competentes para que se acerquen a la zona y conversen con los vecinos y así busquen una solución salomónica a este inconveniente.

AVN