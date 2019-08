Este domingo un ciudadano murió ahogado en la playa de Bahía de Cata del municipio Costa de Oro, cuando disfrutaba de un baño placentero.

La víctima de ese hecho fortuito quedó identificada como Marcos Raimundo Yusti Borges, de 40 años de edad, quien quiso pasar un momento agradable y diferente a la orilla del mar acompañado de cinco amigos entre ellos 3 mujeres y 2 hombres, quienes decidieron compartir en Cata, municipio Costa de Oro.

Yusti, de acuerdo a la fuente consultada, se encontraba con unos amigos y su esposa compartiendo en una reunión familiar en Turmero del municipio Mariño a eso de las 11:00 de la noche del sábado; después de disfrutar junto a su compañera sentimental e hijos se retiraron de la fiesta rumbo a su casa, pero éste cambió de idea.

Comentó su esposa Zully Quirife, “estábamos pasándola bien, luego nos retiramos para irnos a la casa, donde habitamos, ubicada en Paraparal II del municipio Francisco Linares Alcántara, pero él me dijo que me bajara del carro porque se iba a donde su mamá en Río Blanco a guardarlo y se quedaría allá”.

En este sentido, el ciudadano llegó al barrio, donde vive su progenitora, donde se encontró a algunos amigos y quiso continuar la farra, entre ellos estaba José Bastidas, quien relató, “estábamos bebiendo, compartiendo y escuchando música de manera sana y alegre, y Marcos nos dijo vamos a San Jacinto a comernos algo, todos estuvimos de acuerdo y nos montamos con él”.

Detalló Bastidas, “nunca fuimos a San Jacinto él agarró la avenida Casanova Godoy y nos dijo, “bueno vamos a echarnos un bañito de playa y nos venimos”, así fue como continuamos el camino hacia Cata”.

QUERÍA PASAR UN MOMENTO AGRADABLE

Bastidas comentó tomamos rumbo hacia el municipio Costa de Oro, a pasar un día diferente y divertirnos sanamente, en la tranquilidad de las olas. Prosiguió Bastidas, amigo del fallecido, “nos vinimos a eso de las 4:00 de la madrugada de ayer, ya Marcos había dejado de beber y llegamos casi amaneciendo a las 6:00 a.m. ya estábamos en la orilla del mar”.

Bastidas destacó, “estábamos conversando y bromeando entre nosotros mismos, cuando dos de las chicas que andaba en el grupo se metieron al mar, en pocos segundos de haberse sumergido al agua, la mar empezó a arrastrar y a meter más y más a las mujeres, yo me di cuenta de la situación y me metí y logré sacarlas, en eso vimos como nuestro amigo nos pasó por un lado, mar adentro, fue como si lo hubiesen estado halando para adentro, desde ese momento no lo vimos más”.

Los lugareños y lancheros del lugar se acercaron al sitio y rescataron el cuerpo sin vida del joven y lo colocaron a la orilla; al lugar se hizo presente una comisión de Protección Civil y pusieron el cadáver debajo de unas palmas.

Al lugar acudió una comisión del Cicpc para hacer las averiguaciones correspondientes, realizar las entrevistas al grupo de amigos y levantar el cadáver.

Yusti dejó en la orfandad a 4 hijos, era obrero de una cartonera y residía junto a su esposa en Parapara II, municipio Linares Alcántara cerca de la pasarela.

El cuerpo fue remitido a la morgue de Caña de azúcar, lugar donde estaban los familiares agilizando los papeles y demás diligencias para darle cristiana sepultura.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo