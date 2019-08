El medio PanAm Post difundió una investigación, donde revela la trama de corrupción ejecutada por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) del partido opositor venezolano Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, y su hijo, Ricardo Ramos D’Agostino, con la empresa Helsinge Inc.

Loading...

Según el estudio difundido el pasado sábado por Panam Post, el propósito de “fundar Helsinge Inc, era esquivar las limitaciones que tenía una consultora y acceder, de primera mano, a las licitaciones y contratos spot repartidos por PDVSA”.

Helsinge Inc fue una empresa creada por Francisco Morillo y Leonardo Baquero. Morillo era esposo de Vanessa Friedman y sobre estos indica el medio que “Henry Ramos Allup y su esposa, Diana D’Agostino, se convirtieron en sus protectores políticos”.

PanAm Post argumenta también que integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática revelaron que la familia Morillo Friedman aportó “grandes sumas de dinero” al partido blanco.

Pero no conforme con esto, en el año 2007, la familia del expresidente de la Asamblea Nacional venezolana consideraría que su hijo Ricardo Ramos D’Agostino entrara a trabajar en Helsinge Inc., a propósito de esto Reuters reportaba una demanda de un fideicomiso denominado PDVSA US Litigation Trust, por este caso hubo detenidos y entre los “contactos” que aparecerían en varios documentos destacaría el nombre del hijo de Ramos Allup.

La última transacción de Helsinge Inc en la que el PanAm Post pudo constatar que estuvo involucrado Ricardo Ramos fue de mediados de 2018.

El medio afirma que intentó contactar a los presuntos implicados pero ni la familia Ramos D’Agostino ni Helsinge Inc dieron respuesta.

#EXCLUSIVA | “Uno de los detenidos, John Robert Ryan, aparece en varios documentos como uno de los contactos de Helsinge Inc. Otro de los nombres entre los contactos es el de Ricardo Ramos D’Agostino, hijo de Ramos Allup y Diana D’Agostino” https://t.co/jjYvxpBHgh @OrlvndoA — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) 24 de agosto de 2019