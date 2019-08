El primera base hispano, el novato Pete Alonso, mostró swing de alta calidad y sacó la pelota del campo, que le permite empatar marca de equipo luego de alcanzar las 100 carreras impulsadas.

Con sus tres impulsadas, Alonso alcanzó las 100 remolcadas de por vida, y se convirtió en el primer jugador de los Mets en conseguir esa cifra en una temporada desde que David Wright logró 103 en 2010.

Alonso también se convirtió en el primer novato en empatar una marca de equipo en cuadrangulares desde que Ralph Kiner lo hizo en 1946; Todd Hundley (1996) y el puertorriqueño Carlos Beltrán (2006) también pegaron 41 cuadrangulares en una temporada para los Mets.

HISTORY!

Pete Alonso has tied the #Mets record for home runs in a single season with 4⃣1⃣. pic.twitter.com/Tj8wq5NmIv

— New York Mets (@Mets) 25 de agosto de 2019