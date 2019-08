La plataforma de videos más importante del siglo XXI , Youtube, dejará de mostrarle publicidades a los más pequeños por esta millonaria razón.

Loading...

La Comisión Federal de Comercio ha señalado a Youtube su disgusto por el tratamiento que la han dado a la publicidad dirigida a los más pequeños, al parecer, la plataforma ha violado la privacidad de los menores de 13 años de edad al recolectar sus datos personales cuando usaban la aplicación.

A pesar que Youtube se ha defendido diciendo que su sitio no es apto para niños y que es por eso que se creó Youtube Kids que no tiene anuncios, aún así optarán por la opción de quitar la publicidad debido que varias comisiones alegan que no se le debe mostrar propagandas sin el permiso de sus padres a los chiquitines.

Las acusaciones harían que la plataforma pierda 10% de sus ingresos , lo que se traduce en 50 millones de dólares anuales.