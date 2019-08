El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton repudió la injerencia del gobierno de Cuba dentro de la Fuerza Armada Nacional (FANB), al afirmar que los militares venezolanos se han convertido en “títeres” del régimen liderado por los hermanos Castro, lo que a su juicio ha traído como consecuencia el derramamiento de sangre en el país.

“Más evidencia de cómo el régimen de Cuba tiene la sangre del pueblo venezolano en sus manos. El liderazgo militar de Venezuela debe proteger a sus instituciones de la interferencia cubana que perjudica a los venezolanos, no convertirse en sus títeres”, aseguró Bolton en referencia a una investigación realizada por la agencia de noticias Reuters.

DIVISIÓN DENTRO DE LA FAN

Bolton aseveró durante una entrevista a un medio de comunicación estadounidense que Maduro no confía en los militares y que los altos funcionarios de su gobierno hablan con la oposición para llegar a acuerdos.

“Altos funcionarios del régimen son como escorpiones dentro de una botella, no confían los unos en los otros y saben que todos están hablando con la oposición a ver a qué tipo de arreglo pueden llegar”, expresó Bolton.

“Hay entre 20 y 25 mil cubanos, paramilitares y militares, que puede que no usen uniformes, no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro sino para dirigirlo. Si esos 20 o 25 mil cubanos se fueran a casa al medio día, hoy en la media noche Maduro ya no estaría en el poder”, reiteró.

John Bolton dijo: “Creo que Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. En cambio Maduro confía en los cubanos, y en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas, pagados y organizadas por los cubanos”, publicó el CCN.