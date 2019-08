A pocos días de celebrarse la gala final del Mr. World 2019 el próximo viernes 23 de Agosto desde Manila, Filipinas, Jorge Eduardo Núñez, Mister Venezuela 2019, nuestro representante en el certamen que reúne participantes provenientes de todo el orbe, compartió sus expectativas, rutina diaria y más, de cara a este gran reto internacional.

"Todos los días hacemos actividades diferentes, y eso es lo emocionante. Por ejemplo, cuando nos tocó realizar las pruebas de Extreme Challenge y Sport Challenge, que como sabíamos que al día siguiente íbamos a tener una jornada de mucho ejercicio, actividad física, tratábamos de dormir lo más temprano posible, para poder descansar y estar muy activos durante estos retos. Así como también hemos tenido días de ensayos del opening del evento, también nuestros movimientos en el escenario, la dinámica cuando se designe al top 12, luego al top 5 , del concurso, los tres finalistas y el ganador. También hemos realizado las audiciones de prueba de talento. Y cumplo con mi entrenamiento cuando tengo tiempo libre, si la actividad, que vamos a realizar es a las 9:00 ó 10:00 am, yo me levanto a las 6:00 am, desayuno y entreno de 7:00 a 9:00 am, por ejemplo, y estoy listo para la actividad que tengo que hacer" – refirió Jorge Eduardo-.

¿Cuáles son tus expectativas ante este reto representando a nuestro país en el mundo? ¿Cuáles son tus fortalezas para traerle el título de Mr World a Venezuela?

Mis expectativas son muy altas, yo siento y pienso que tengo todo lo necesario y más, para obtener el título de Mister World. Me siento una persona completamente capacitada, preparada y lo he demostrado en cada una de las actividades que he desarrollado, porque me he logrado destacar , en cada una de ellas. Si sé, estoy consciente de que es una gran responsabilidad el hecho de estar representando a toda una nación, a todos los venezolanos. Pero más que como un peso, yo lo veo como mi fortaleza, el hecho de dar lo mejor de mí, hacer el mejor esfuerzo, por dejar a los venezolanos bien en alto, eso me da más energía y ánimo, para seguir .

Su compromiso con Venezuela

¿Háblanos del trabajo social, que realizaste en el marco de tu preparación antes de viajar a Manila?

Bueno por fortuna tuve la oportunidad de realizar diferentes labores sociales, durante mi preparación antes de viajar a Filipinas a concursar. Algunas de ellas fueron en el Hospital Dr. Domingo Luciani, donde estuve presente en la Jornada de Despistaje de Cáncer de Piel, atendiendo a un gran número de pacientes, con entusiasmo. Recibieron una charla acerca del tema y fueron examinados cada uno de ellos. También tuve la oportunidad de acompañar a los niños de “Pasión Petare” al brindar charlas, compartir alimentos y diferentes dinámicas con ellos. Esa actividad fue una de mis favoritas, pues la Fundación realiza un gran trabajo con los pequeños. También, debo destacar la labor a través de la Fundación “Niña Madre”, donde me enseñaron a preparar los chocolates, que traje como obsequio a Filipinas para mis compañeros, organizadores y niños de la “ Fundación Tuloy” que visitamos. Y por último, asistí con mi gran amiga Isabella Rodriguez Miss Venezuela 2018, a las instalaciones de la Organización “Acción Solidaria”, en la cual nos dictaron una charla informativa sobre el VIH, conocimos de cerca la dinámica de la institución y la atención que brinda anualmente. Isabella y yo nos abocamos a incentivar a las personas para que se realicen los exámenes necesarios.

¿Quiénes son los creadores que han diseñado los trajes que luces en el certamen, incluyendo el que usarás en la gala final? Y por último,

Con el tema del vestuario tuve gran ayuda por parte de diferentes marcas y diseñadores, quienes aportaron una gran cantidad de piezas de sus diferentes colecciones, para apoyar mi desempeño acá en el concurso, entre ellos, Edgar Alfaro y Carlos Sierra. Marcas como “Balú”, “Vestimenta”, “Aponwao”, “Worodan” entre otras. Y con respecto a los trajes que voy a usar en los eventos a los que asistiré aquí, son creaciones del diseñador y paisano: Carlos Sierra, entre ellos dos trajes , uno azul con detalles en negro hecho a la medida, para usarlo en la gala final y otro en negro destinado a la celebración de una subasta- concluyó Jorge Eduardo-.

La final del Mr World 2019 tendrá lugar a las 8:00 pm del viernes 23 de agosto, en el Smart Araneta Coliseum, una de las arenas cubiertas más grandes de Asia. Mientras que la hora para Venezuela será a las 8:00 am, respectivamente.