En el programa de farandulero de Univisión, “El Gordo y La Flaca” de este martes, Raul De Molina atacó a preguntas a Clarissa Molina “dejándola fuera de base” pues la mujer no tardo en ponerse rojita tras las conclusiones al respecto de su vida amorosa.

Resulta que el querido “Gordo” de la televisión hispana dio a conocer durante el programa las “sospechas” que circulan acerca del presunto “romance” de la ex reina de belleza y es que a pesar de que la modelo y presentadora dominicana no quiso dar detalle alguno se sobreentendió que Raul no está tan alejado de la realidad.

En vista de una emboscada de preguntas Molina no hizo más que reírse y decirle que le prometía que luego le daría más detalles, esto luego de la pregunta que le hizo Raul referente a la profesión del supuesto pretendiente.