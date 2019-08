El abridor de los Rojos de Cincinnati, Luis Castillo, logró una sólida victoria al trabajar por espacio de seis entradas, en la que se apoyó de un cuadrangular de José Iglesias para imponerse a los Padres de San Diego 4-2 este miércoles.

El dominicano Castillo que dejó su registro en 12-5, el viernes toleró nueve hits y ocho carreras contra San Luis, limitando esta vez a los Padres a cinco hits y una carrera, con cuatro ponches.

Los Rojos enviaron a nueve bateadores al plato en un tercer inning de tres carreras contra el pitcher Eric Yardley (0-1), que perdió en su debut en las mayores tras ser subido de Triple-A antes del partido.

Raisel Iglesias se acreditó su salvado número 26 esta temporada.

The Reds grab the series from the Padres! ➡️ https://t.co/9Y6uLwh0r8#BornToBaseball pic.twitter.com/1hrojjExeL

— Cincinnati Reds (@Reds) 21 de agosto de 2019