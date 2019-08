Digna de una ovación, la famosa experta en lenguaje de señas fue admirada en pleno concierto por “seguirle el hilo” al rapero más rápido del mundo, Twista.

Sin perderse una sola palabra, Amber Galloway Gallego, interpretó con sus manos la rápida letra del cantante americano, con un record de 280 palabras por minuto el intérprete americano se ganó el título del “más rápido de todos los tiempos”, por lo que seguirlo parecería imposible.

Sin intimidarse y con talento de sobra en sus manos, Gallego demostró que ella podía lograrlo, fue así entonces como durante el concierto del artista, en Charlotte, EE.UU, Galloway se convirtió en la estrella de la noche ganándose los aplausos y emoción del publico.

El épico hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, incluso al parecer Gallego ya recibió una invitación del “Libro Guinness de los récords” para registrarse como candidato a la interpretación más rápida del lenguaje de señas en EE.UU.

Twista's sign language interpreter hitting every single word he fires off on stage is 10/10 content. She needs a Guinness World Record pic.twitter.com/8GwEaA1Oza

— Andrew Barber (@fakeshoredrive) August 18, 2019