La calle Sucre cruce con Independencia del barrio Andrés Eloy Blanco en Santa Cruz de Aragua, municipio José Ángel Lamas, “clama por un cariñito”, según lo explicado por los habitantes de la zona, quienes indicaron que desde hace más de tres meses están esperando una jornada de asfaltado que mejore la vía.

Vecinos aseguraron que la deplorable situación que aqueja a conductores y sociedad en general, se debe a que hace más de 90 días trabajadores de la Alcaldía realizaron una reparación en las tuberías de aguas.

“Hace meses ellos cambiaron los tubos y no asfaltaron. Nosotros nos hemos dirigido a las autoridades pidiendo respuesta y se excusan diciendo que no la han arreglado porque deben esperar que el suelo se ajuste para poder asfaltar, de lo contrario se deteriorará de nuevo”, aseveró Manuel Ramos.

Por su parte, el transportista Luis Lugo comentó que los conductores deben hacer maromas al pasar por la mencionada arteria vial para no dañar sus vehículos, cuyos repuestos tienen precios inaccesibles, “a mi se me reventó una meseta en esta calle y me quedé accidentado, tuve mi camioneta parada por un tiempo hasta que conseguí el dinero, porque eso no lo paga el gobierno”.

De igual manera, el estado crítico de la calle se presta para la proliferación de problemas respiratorios, así lo manifestó Gerardo Pérez, “esto no sólo afecta a los carros, también a las personas de esta zona porque el polvo ingresa a sus hogares y causa enfermedades”.

Los santacrucenses están indignados ante esta situación porque se trata de una calle muy transitada que conduce a la plaza Bolívar y la Alcaldía. Asimismo, hacen un llamado al burgomaestre de la jurisdicción Erick Ramírez, para que tome cartas en el asunto.

PAÚL ESTEBAN TREJO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA