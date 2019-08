El venezolano Carlos Carrasco regresa de nuevo al monticulo de las ligas menos , tras haber sido diagnosticado a mediados de año con leucemia.

Carrasco el derecho de los Indios de Cleveland , este mismo lunes como relevista con Doble-A Akron en contra Harrisburg. Recibió una ovación de pie de los aficionados en Canal Park. Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, cuando se le diagnosticó leucemia mieloide crónica.

De esta forma , el criollo destacó impulsar su carrera de nuevo a las grandes ligas debido a su diagnostico actual , abrio este lunes en ligas menores despues de su ultima participación a mediados de junio de este año.

Los Indios se han fortalecido en torno a Carrasco. Durante el Juego de Estrellas en julio, Carrasco apareció en el terreno de juego durante el tributo de las Grandes Ligas llamado “Stand Up To Cancer” (“Levantarse Contra el Cáncer”) y las camisetas con la leyenda “I Stand With Cookie” (“Me levanto por Cookie”) se han popularizado en toda la ciudad.