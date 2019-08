Dwayne “The Rock” Johnson, conocido por sus arriesgados papeles en producciones como la saga de “Rápido y Furioso”, se casó con su pareja Lauren Hashian durante el fin de semana y compartió dos fotos de su gran día.

Las fotos muestran a la pareja vistiendo sus trajes de boda, celebrando justo después de decir “Sí, quiero”.

En otra foto, los recién casados ​​se ven besándose frente a un hermoso paisaje hawaiano. Los fanáticos han identificado a Lauren con el vestido “Dara” de Mira Zwillinger, que está disponible para comprar en línea por $ 12,540.

Las fotos fueron tomadas por el colaborador de mucho tiempo de The Rock, el productor Hiram Garcia, quien trabajó con él en películas como Jumanji: Welcome to the Jungle y Hobbs & Shaw.

Con información de Elfarandi