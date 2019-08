Pero la de Elvis no es la única muerte que se ha puesto en duda. Son muchos los famosos cuya defunción se niega con insistencia. Del guitarrista Jimi Hendrix se dice que podría seguir vivo e incluso compartir “escondite” con Presley. Los mismos rumores circulan en torno a Jim Morrison, teorías alimentadas por Ray Manzarek, ex teclista de The Doors. En cierta ocasión, durante una gira, el músico expresó públicamente sus sospechas sobre la muerte de Morrison, que podría haber sido un montaje.