El tercera base dominicano de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, fue nombrado este lunes jugador de la semana en la Liga Americana.

Devers se llevó los honores después de batear .593 de promedio, con tres jonrones, siete dobles y 11 carreras empujadas.

El martes, ante los Indios de Cleveland, se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en dar seis o más hits, con cuatro o más dobletes en un juego.

Esta es la primera vez en la carrera de Devers en la que se lleva la distinción.

Además, es el primer jugador de los Medias Rojas que se lleva el Jugador de la Semana desde que J.D. Martínez lo hiciera el año pasado.

