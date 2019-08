Repasar vida, inspiraciones, logros y contratiempos de la Chef Grace Ramírez, es hilvanar mundos y construir puentes, sin que el ego ponga su sazón. Conocida por sus espacios en Cooking Channel USA, Food Network Latam, Discovery En Español, sus libros “La Latina” y “The 5 Ingredient Electric Pressure Cooker”, su motivador contacto con Nueva Zelanda y su labor de embajadora de ron Zacapa, esta norteamericana de familia venezolana, cocina, conversa y siempre regresa a sus raíces, a su abuela y al verbo “ayudar”.

Loading...

SOLIDARIDAD COMO ENTRADA

Grace relata como el huracán en Puerto Rico la hizo parte de la organización solidaria World Central Kitchen. Igual misión la hizo acompañar al chef español José Andrés y usar la frontera colombiana (Cúcuta) como espacio para alimentar a incontables caminantes venezolanos que toman esa ruta hacia otros puntos latinoamericanos.

-Me siento embajadora para poner un foco sobre lo que está pasando en Venezuela y recaudar fondos para la causa. También ayudo a organizaciones locales como Alimenta Venezuela. Estoy orgullosa de mis raíces venezolanas, de mi familia, he crecido con unos pilares muy fuertes, somos como una tribu y mi abuela ha sido mi mayor inspiración. Siento que lo que hago, lo hago para enorgullecer a mi familia y dejar en claro que somos venezolanos- comenta con un acento pasado por muchas fronteras, pero dominado por apegos caraqueños.

También formas parte de ActNow (ONU) ¿Qué experiencia particular te

despertó esa inquietud de mejorar el mundo desde sus fogones?

-Recientemente se lanzó una serie de videos apoyados por Discovery, para decir a la gente cómo cocinar o hacer una fiesta de una manera más sustentable. Estoy muy emocionada de estar con la ONU con este proyecto. La idea es que la gente pueda enviar recetas o truquitos para vivir de manera más sustentable. Uno no se puede hacer el loco, hay muchas necesidades y cada quien tiene que poner su granito de arena. Yo siempre me he sentido como una voz para la comunidad. Cuando trabajé en Nueva York entre latinos, era la única con papeles, que hablaba los dos idiomas y los compañeros de trabajo me tenían como su voz. Todo lo que hago siempre va con un propósito más elevado. Esto de ser chef, mujer, latina en un mercado norteamericano, con libros, shows, ha sido muy duro, si no tengo una motivación como la social no hubiera podido. El ego no me motiva tanto como el tema social, dar amor y ser una luz.

VUELTA AL MUNDO

En una vuelta al mundo en 24 horas, qué sería estupendo para un desayuno, un almuerzo, una cena y un trago, según tu experiencia y paladar.

-Si fuera el último día de mi vida, desayunaría en mi casa en Caracas, con arepas, cachapas, queso guayanés, perico, chicharrón, batido de guanábana, todas esas cosas ricas. El almuerzo sería en Contramar en México, unas tostadas de pulpo y un pescado a las brasas con salsa roja y verde, mucho mezcal con mis amigos (risas). Cenaría en Marea en Nueva York, con pasta de Fusilli que tiene pulpo y tuétano, que me fascina, y me tomaría un trago con ron Zacapa en Antigua; ahí terminaría mi noche.

¿Qué te ha dejado sin aliento de tu recorrido en De Chuparse Los Dedos con Grace Ramírez?

-Perú. Lima vale la pena para hacer turismo gastronómico, no deja de sorprenderme, allí mi paladar se excita, descubro texturas, sabores, olores nuevos, que no entiendo como hacen esas cosas mágicas y especiales

Recordando tu obra: “El libro de cocina de olla a presión con 5

ingredientes…” ¿Cuáles serían los 5 ingredientes que te definen?

-Una buena sal de hojuelas marinas, la lima, un buen aceite

de oliva español o libanés, el cilantro y la pimienta negra fresca.

Ser Global Gastronomer e Influencer de Zacapa te ha contactado con otros valores del ron, que tal vez muchos desconocemos?

-Como soy de Venezuela, siempre he sido ronera, pero con Zacapa aprendí como se hace un ron y es un mundo fascinante, empezando por la bella caña de azúcar. Las mujeres son las que mejor la plantan, ver como crece la caña de un palito y lo noble que es, todo asombra. Además, en Zacapa, la master blender es una mujer, Lorena Vásquez, por eso es un honor representar a ese ron. Ella es una mujer increíble que ha hecho un producto de primera. Ayuda a miles de mujeres que tejen el petate que va en la botella, utiliza la miel de la caña, no la melaza, su destilado y añejamiento…son procesos muy artesanales, muy hermosos y es un honor ser embajadora de un producto tan lindo y sustentable.

¿En este momento de tu vida, que menú prepararías a tu abuela, para hacerla sentirse orgullosa de cómo ha crecido su nieta bajo el impulso de su inspiración?

-Mi abuela falleció hace dos años, ha sido duro estar sin ella y justo cuando enfermó, yo me fui a Venezuela y ella me pedía que le hiciera pulpo. Como ella era la reina de la comida venezolana, yo la consentía con algo diferente: tortilla de patatas, ceviche peruano, paella negra con tinta de calamar y pulpo con adobo de guajillo o a la gallega.

TRAGICOMEDIA SIN FRONTERAS

-Mi vida sería una tragicomedia. Como dice Woody Allen: Comedia es igual a tragedia más tiempo. La vida es tropezones y levantarse a la vez -dice Grace Ramírez sobre esa evolución desde el confort de ser productora en MTV LAT Am y directora del programa Throwdown with Bobby Flay en Food network USA, hasta el nuevo comienzo en Nueva York a la edad de 25 años, luego de ser eliminada en el segundo capítulo del reality Master Chef.

– De jefe pasé a estar perdida, estudiaba con jovencitos en la Escuela Culinaria, me quemé en fogones, perdí dos veces mis cuchillos que cuestan más de mil dólares, la primera vez los recuperé, la segunda no. Mientras estudiaba trabajaba en un restaurant italiano muy grande, yo era la asistente del chef ejecutivo, casi una esclava, ganaba salario mínimo y si no hubiera sido por mi comunidad latina y mis cocineros no lo habría logrado. Una vez tenía una bolsa de azafrán de un kilo, me tropecé y salió volando el azafrán por medio restaurante. Mis compañeros en menos de 30 segundos recuperaron unos 800 gramos de azafrán y me decían “el chino” (que en realidad era el jefe coreano) no supo. Esa es una analogía de muchas cosas porque en la cocina no eres nadie sin tu equipo- detalla, sin olvidar la mudanza a Nueva Zelanda como un renacer.

– Viví en Miami, en Caracas, en Nueva York, en Nueva Orleans, pero en Auckland, Nueva Zelanda, nació una nueva Grace, mas consciente de donde vienen los alimentos, un respeto increíble hacia el producto, me involucré con la organización “Garden To Table”, donde le enseñábamos a los niños a cosechar y cocinar los alimentos y en realidad ellos me enseñaban más a mí que yo a ellos. Entonces me metí en el tema de la sustentabilidad, los productos por estaciones y de dónde vienen las proteínas que consumo. Me enseñaron a pescar, a cazar, carnicería… Los kiwi son muy lindos y muy buenas personas, pero son algo cerrados y cocinando y enseñándoles mi cultura gané muchos amigos y se me abrieron muchas puertas. Gracias a mi comenzaron a llevar la harina pan a supermercados neozelandeses. Los enseñe a usarla. Es un intercambio cultural y cuando le cocinas a la gente desde tu corazón, le estas mostrando tu esencia…No hay quien se resista a eso.

FRENTE A LAS CAMARAS

-Estar frente de las cámaras, como juez en My Kitchen Rules, luego vino el libro La Latina y después Destino con sabor, de Food Network Latinoamérica y el de Discovery en Español, De Chuparse los Dedos, esos puntos también marcaron mi antes y mi después- aporta sobre esa tragicomedia casi “woodeliana” que ahora resume sonreída.

Desde la distancia, ¿cómo ves tu participación y temprana salida de Master Chef y cómo es tu visión actual de los realities similares?

– Han elevado el nivel de la cocina en un 100%. Más personas quieren vivir ese sueño que no es tan fácil. Los chef nos estamos exigiendo porque hay más competencia. Gordon Ramsay me dijo al salir de Master Chef, “deberías salir para volver”, pero yo pensé: “nunca más lo hago”. El fue quien me impulsó a ir a la Escuela Culinaria. Con mi edad, la carrera ya hecha y al botarme de Master Chef que pensé iba a ganar, se me comenzaron a cerrar las puertas y no me quedo otra que asumir lo que quería ser, aplique para una beca, me la dieron y así se fueron dando las cosas.

Cortesia Por Dessideria D’Caro

Web site: www.chefgraceramirez.com

Instagram y Facebook: @chefgraceramirez / Twitter: @chef_grace.

En Discovery en Español, Grace está con el programa De Chuparse Los Dedos con Grace Ramirez , que también puedes ver en aplicaciones Go Originals

links: Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3

El show Destino Con Sabor se ve en Food Network Latinamerica

Por Dessideria D’Caro