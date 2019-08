Los sentineleses (habitantes de la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andamán) es la tribu más aislada del mundo. La que menos contacto ha tenido con la sociedad en toda la Historia.

En Sentinel del Norte no quieren contacto con ningún pueblo, y no nos queda más remedio que respetarlo si no queremos problemas. En 2006 dos pescadores fueron asesinados en la isla cuando se acercaron por allí, y ni si quiera los helicópteros pudieron aterrizar para recoger los cuerpos porque fueron recibidos a flechazos.

Recientemente en 2018 tuvo lugar otro trágico episodio en el que un misionero estadounidense fue acribillado a flechazos ante su insistencia en predicar el cristianismo en la isla. Sin duda una de las curiosidades sociológicas más impactantes del mundo.