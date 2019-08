El director de Migración Colombia, Cristian Krüger, aseguró este jueves que sería negativo un posible cierre fronterizo con Venezuela como medida para enfrentar el éxodo venezolano.

Además, resaltó que la migración venezolana también ha generado efectos positivos sobre la economía de los departamentos que más reciben ciudadanos venezolanos.

“La política del Gobierno Nacional es de flexibilización, de apertura, estamos hablando de seres humanos. Desde el punto de vista práctico, cerrar una frontera no es cerrar una puerta, no es como cerrar la puerta de una casa o de una finca, eso es una realidad. Este fenómeno no se soluciona cerrando una frontera con un decreto”, dijo Krüger.

“Frente a la crisis migratoria venezolana lo más fácil para muchos, sería cerrar frontera. Sin embargo nuestro Pte @IvanDuque y el Canciller @CarlosHolmesTru han trabajado no sólo en asistir a esta población sino en vincularlos a la vida productiva del país”, Dir. @MigracionCol pic.twitter.com/GeHLpvhNrW — Migración Colombia (@MigracionCol) 15 de agosto de 2019